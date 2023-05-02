Selahattin Demirtaş'tan provokasyon uyarısı

Yaklaşık 7 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, sosyal medya hesabını seçim sürecinde aktif kullanarak seçmene seslenmeye devam ediyor.



Takipçilerine, "size güven vermiş hesaplar üzerinden provokasyonlar yapılabilir" ifadesiyle provokasyon uyarısında bulunan Demirtaş, gönderisine şu ifadeleri yazdı:



"Tanınmış kişilerin hesapları ele geçirilerek veya şimdiye kadar size güven vermiş hesaplar üzerinden provokasyonlar yapılabilir. LÜTFEN GÖRMEYİN, DUYMAYIN, YAYMAYIN VE PAYLAŞANLARI ENGELLEYİN. Ne olursa olsun seçimi kazanmaktan başka bir şeye odaklanmayın. Size güveniyorum."