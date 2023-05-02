Samanyolu Haber /Politika / Selahattin Demirtaş'tan provokasyon uyarısı /02 Mayıs 2023 23:16

Selahattin Demirtaş'tan provokasyon uyarısı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından 'provokasyon' uyarısı yaptı. "Tanınmış kişilerin hesapları ele geçirilerek veya şimdiye kadar size güven vermiş hesaplar üzerinden provokasyonlar yapılabilir" diyen Demirtaş, "Ne olursa olsun seçimi kazanmaktan başka bir şeye odaklanmayın" ifadelerini yazdı.

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Yaklaşık 7 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, sosyal medya hesabını seçim sürecinde aktif kullanarak seçmene seslenmeye devam ediyor.

Takipçilerine, "size güven vermiş hesaplar üzerinden provokasyonlar yapılabilir" ifadesiyle provokasyon uyarısında bulunan Demirtaş, gönderisine şu ifadeleri yazdı:

"Tanınmış kişilerin hesapları ele geçirilerek veya şimdiye kadar size güven vermiş hesaplar üzerinden provokasyonlar yapılabilir. LÜTFEN GÖRMEYİN, DUYMAYIN, YAYMAYIN VE PAYLAŞANLARI ENGELLEYİN. Ne olursa olsun seçimi kazanmaktan başka bir şeye odaklanmayın. Size güveniyorum."
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