Selahattin Demirtaş'tan yeni parti açıklaması

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Demirtaş'ın, yeni bir parti kuracağı iddialarına ilişkin olarak, "Ben siyaseti, hayatı bu partide öğrendim. Bu partide mücadele ettim, büyüdüm, yürüdüm. Dolayısıyla benim partim dışında herhangi bir mecrada, HDP dışında herhangi bir arayışta adımın geçmesi beni üzer, hatta öfkelendirir" dediği aktarıldı.





Cezaevinde Demirtaş'ı ziyaret eden Buldan ve Sancar, ziyaret sonrası basın açıklaması yaptı.





Demirtaş'la yaptıkları görüşmeyle ilgili olarak "Kısacası barışı konuştuk" diyen Buldan, "Barış sürecini örebilmenin, geliştirebilmenin yol ve yöntemlerini konuştuk. Barış deklarasyonunu toplumsallaştırmanın yol ve yöntemlerini konuştuk. Kısacası bu süreçte herkesin üzerine düşen görev ve sorumluluğunu mutlaka yerine getirmesi gerektiğini yönündeki mesajını da sizinle paylaşmak halkımıza bu mesajı iletmek istiyoruz" diye konuştu.