‘Selahattin Yılmaz soruşturması Ülkü Ocakları’na mı uzanıyor?’

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Selahattin Yılmaz hakkında yürütülen soruşturma, MHP ve Ülkü Ocakları bağlantılarına kadar genişledi. Yılmaz’ın Ankara’daki faaliyetleri ve ilişkileri dikkat çekici iddiaları gündeme taşıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Selahattin Yılmaz hakkındaki dosya yeni bir boyuta ulaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “ülküdaşım” diyerek sahip çıktığı Yılmaz’ın, Ankara’da güçlü bürokratik ve siyasi bağlantılar kurduğu ileri sürülüyor.

Yılmaz’ın, Ayhan Bora Kaplan’ın tutuklanmasıyla boşalan Ankara’daki “yeraltı piyasasına” hâkim olmak amacıyla işlerini başkente taşıdığı iddia ediliyor. Bu kapsamda Ankara’da ofis kurarak faaliyetlerini buradan yönettiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de ülkenin en stratejik kurumlarından Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKE) eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan oldu. Hakkındaki suçlama ise “casusluk.”

MHP VE ÜLKÜ OCAKLARI BAĞLANTILARI
Tolga Şardan’ın aktardığına göre Yılmaz’ın yalnızca suç dünyasıyla değil, siyaset ve bürokrasiyle de sıkı ilişkileri bulunuyor. Daha önce Alaaddin Çakıcı ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret eden Yılmaz’ın, partinin farklı isimleriyle de yakın temasta olduğu biliniyor.

Yılmaz’ın gözaltına alınmasına yol açan süreç ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlarda itirafçı olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş’a düzenlenen suikast girişimi iddiasıydı. Bu dosyada Yılmaz’ın yanı sıra avukatlar Semra Ilık ve Cem Duman da yer aldı.

İKİ LOKANTAYA ÇÖKME İDDİASI
Yılmaz’ın adamlarının Ankara’daki iki popüler balık restoranına “çökme” girişiminde bulunduğu iddiaları da soruşturma dosyasında yer aldı. İşletme sahipleriyle hisse bedeli ödemeden ortak olmak istedikleri öne sürülürken, polis bu girişimi engelledi.

Yılmaz’la yakınlığı bilinen MHP’li iş insanı Turgut Öner’in, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Deniz Güzelay ile birlikte açılışını yaptığı lüks otomotiv şirketinde de Yılmaz’ın “gizli hissedar” olduğu öne sürülüyor. Öner, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış ancak hafta sonunda ev hapsiyle serbest bırakılmıştı.

Bahçeli’nin Yılmaz için yaptığı “ülküdaşım” açıklamasının ardından Öner’in serbest kalmasının dikkat çekici olduğunu belirten kaynaklar, soruşturmanın Ülkü Ocakları’na kadar uzanabileceğini ifade ediyor.

Savcılık soruşturması ilerledikçe hem Yılmaz hem de çevresindeki isimlerin durumunun netleşmesi bekleniyor.
