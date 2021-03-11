Selam Tevhid için yazılan '4 bin sayfalık gerekçe' hakikatleri örtebilir mi?

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 4 bin 20 sayfayı bulan gerekçeli kararında Selam Tevhid soruşturmasını yürüten polislerin soruşturmanın gizliliğini sağlayarak ifşasını engellemeleri suç olarak gösterildi. Polislerin, teknik takip ve dinlemeleri yapan teknik büroya görevliler dışında kimse alınmayarak soruşturmayı ve sürecini öğrenip ifşasını önledikleri belirtildi.
Mahkeme, polislerin İran’ın İstanbul Başkonsolosluğu görevlilerini takip ederek istihbari bilgi toplamasının suç olduğunu savundu. Mahkemenin, gerekçeli kararında İran’ın Türkiye’deki ajanlık faaliyetlerini ortaya çıkarmak için başlatılan Selam Tevhid soruşturmasını itibarsızlaştırmak için AKP medyasının yazdığı sözde ve kumpas ifadelerini kullanması dikkat çekti.
4 BİN SÜSLÜ SAYFA
Polis şeflerinin avukatı Sümeyra Bulduk, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 4 bin sayfalık gerekçeli karar yazmasının dosyada suç unsuru olmadığının kanıtı olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bulduk, “13 tutuklu müvekkilimin bulunduğu Selam Tevhid davasında gerekçeli karar yazıldı. 4000 (DÖRT BİN) süslü sayfa! Her gün 571 sayfa okursam, 7 günlük sürede sadece kararı okumayı bitirebiliyorum… 4000 sayfa gerekçe yazılması dosyada suç unsuru olmadığının da kanıtı aslında! Üstelik hüküm verileli 2 buçuk ay oldu. Heyetin duruşma yoğunluğu da göz önüne alınırsa, 10 haftada bu kadar uzun gerekçeyi yazabilmiş olmaları müthiş başarı(!) Sonradan birleşen 10500 sayfalık iddianameyi de 1 günde okuyup kabul etmişlerdi…Söyleyecek kelimelerim tükendi artık” dedi.
GAZETECİ AVCI VE POLİSLERE MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Selam Tevhid’ soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla eski polis şefleri
Ali Fuat Yılmazer
Yurt Atayün
Osman Özgür Açıkgöz
Kazım Aksoy
Oğuzhan Ceylan
Gafur Ataç
Kürşat Durmuş
Erkan Ünal
Muhammed Kaya
Mehmet Işık
Oktay Bulduk
Yunus Emre Uzunoğlu
İsa Ardıç
Mustafa Uyanık
İsmail Yalınız
Muhammet Yasin Akyar
Mehmet Kuru
Erhan Körtek
Bugün Gazetesi yazarı Gültekin Avcı’ya
cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.
Mahkeme, polisler
Ensar Doğan
Selman Yuyucu
Hasan Yüksek
Ziya Yalabuk
Ali Fuat Altuntaş
Mehmet Ersoy
Adem Demir
Sinan Karataş
ve Necati Arslan’ı da duruşmadaki tutum ve davranışları nedeniyle indirim(!) yaparak müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.