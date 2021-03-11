Selam Tevhid için yazılan '4 bin sayfalık gerekçe' hakikatleri örtebilir mi?

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GAZETECİ AVCI VE POLİSLERE MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ





İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Selam Tevhid’ soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla eski polis şefleri



Ali Fuat Yılmazer

Yurt Atayün

Osman Özgür Açıkgöz

Kazım Aksoy

Oğuzhan Ceylan

Gafur Ataç

Kürşat Durmuş

Erkan Ünal

Muhammed Kaya

Mehmet Işık

Oktay Bulduk

Yunus Emre Uzunoğlu

İsa Ardıç

Mustafa Uyanık

İsmail Yalınız

Muhammet Yasin Akyar

Mehmet Kuru

Erhan Körtek

Bugün Gazetesi yazarı Gültekin Avcı’ya

cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.







Mahkeme, polisler



Ensar Doğan

Selman Yuyucu

Hasan Yüksek

Ziya Yalabuk

Ali Fuat Altuntaş

Mehmet Ersoy

Adem Demir

Sinan Karataş



ve Necati Arslan’ı da duruşmadaki tutum ve davranışları nedeniyle indirim(!) yaparak müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.