Samanyolu Haber /Dünya / Selanik’te sel felaketi can aldı /13 Haziran 2021 18:51

Selanik’te sel felaketi can aldı

Yunanistan’ın Selanik kentinde aşırı yağışlar sel felaketine neden oldu. Otomobili ile dereye sürüklenen 26 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.Yunanistan'ın Selanik ili ve bölgesinde son 48 saattir meydana gelen sağanak yağışlar hayatı felç etti.

SHABER3.COM

Onlarca ev ve tarım arazileri sular altında kalırken, taşan nehirler nedeniyle 15 köyün kent merkezi ile bağlantısı kesildi, köprüler hasar gördü. Bölgedeki alt yapıda büyük hasar meydana gelirken itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sel suları nedeniyle evlerinde mahsur kalanları kurtardı.

Selanik'in Polichni ilçesinde otomobili ile sel sularına kapılarak sürüklenen 26 yaşındaki genç 2 kilometre uzakta yaşamını yitirmiş vaziyette bulundu.

Bölgedeki sağanak yağışların alt yapıda zarar yol açtığı bazı mahalle ve köylere elektrik ve su verilemediği belirtilirken Atina'daki Sivil Savunma Bakanlığı'na ait ekiplerin alarma geçirildiği ve bölgeye sevk edildiği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Selanik’te sel felaketi can aldı Sonraki Haber >>

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:37:48