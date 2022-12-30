Selanik'teki Yahudi anıtına, gamalı haçlı saldırı





Eskiden "Balkanların Kudüs'ü" olarak bilinen Selanik, savaş öncesi çoğunluğu 1492'de İspanya'dan sürülen Yahudilerin torunlarından oluşan büyük bir Yahudi cemaatine ev sahipliği yapıyordu.

Yunanistan'daki Yahudi Cemaatleri Merkez Kurulu'ndan (KIS) yapılan açıklamada, "Selanik'te ölen Yahudilerin anısına saygısızlık ederek nefret ve fanatizmlerini ifade eden vandalların bu çirkin eylemini kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.Selanik Eristotales Üniversitesi kampüsündeki 1942 yılında Naziler tarafından yok edilen Yahudi mezarlığının varlığını hatırlatan bir anıtın üzerine, kırmızı bir gamalı haç çizildiği bildirildi.2014 yılında açılışı yapılan anıtın bir başka bölümüne de antisemitik gruplar tarafından kullanılan ve Kelt haçını tasvir eden grafitiler çizildiği belirtildi.Selanik Yahudi Cemaati bu vandalizm eyleminin "Nazi kamplarında yok edilen 50 bin Selanik Yahudisi anısına dikilen anıta yapılan bir hakaret" olarak değerlendirildiğini açıkladı.Naziler, 60 bin ila 70 bin Yunanistan Yahudisinin büyük bölümünü Auschwitz'e sürgün etmişti.Atina Yahudi Müzesi'ne göre, Yunanistan'ın Yahudi cemaati şu anda yaklaşık 5 bin kişiden oluşuyor.