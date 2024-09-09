Selçuk Adıgüzel anlattı: 'İşte TSK'da etkin 7 grup'

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıç çatarak bir yemini tekrar etmesi ve Mustafa Kemal’in Askerleriyiz sloganları gündemdeki sıcaklığını koruyor. Kimileri bunu Kemalist subayların bir çıkışı olarak, kimileri ise Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kurgusu olarak yorumladı.





15 Temmuz'un karanlık noktalarını gün yüzüne çıkaran araştırmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Selçuk Adıgüzel de bu tartışmaları değerlendirdiği bir video hazırladı.







Adıgüzel, YouTube kanalında yayınlanan 'İşte TSK'da Etkin 7 Grup' isimli ideoda 15 Temmuz sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılan alımlar ve yeni gruplaşmalara dair dikkat çekici tespitler yer alıyor. İşte o video:









