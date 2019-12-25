Selçuk Mızraklı'nın tutukluluğuna devam kararı verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanıyken, 19 Ağustos'ta görevden alınıp yerine kayyum atanan Selçuk Mızraklı hakkında "örgüt üyesi" iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın il duruşması Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, Selçuk Mızraklı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.









Duruşma öncesi adliye önünde alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.





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Duruşmayı takip etmek üzere adliyeye gelenler arasında DBB Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, DTK Eş Başkanı Bedran Öztürk, HDP milletvekilleri ve Diyarbakır İl Örgütü, CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, KKP Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, Emek Partisi MYK Yusuf Karataş, Mardin Baro Başkanı Av. İsmail Elik ile bazı sivil toplum örgütü temsilcileri yer aldı.





Mızraklı, yargılandığı duruşmaya tutuklu bulunduğu Kayseri Bünyan T2 Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.





NE OLMUŞTU?





Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında 2017'de 1 ay tutuklu kalan Selçuk Mızraklı hakkında, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek" suçlarından bir dava ve 8 soruşturma açılmıştı.





31 Mart yerel seçimlerinde HDP’den aday olan Mızraklı yüzde 62,93 ile 490 bin 507 oy alarak büyükşehir belediye başkanı olmyştu.





İçişleri Bakanlığı, 19 Ağustos'ta, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın yerine kayyum atamıştı.





Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı hakkında dokuz soruşturma, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında altı soruşturma, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında ise yedi soruşturma olduğu belirtildi. Görevden almalar bu gerekçeye dayandırılmıştı.