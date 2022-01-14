Selçuk Özdağ’a ‘YSK’ soruşturması

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri hakkında sarf ettiği bir kısım sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.





Selçuk Özdağ, Yeniçağ gazetesinden Orhan Uğuroğlu’na yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasa gereği 3. kez aday olamayacağını savunarak, “Anayasanın 101. Maddesine göre zamanında yapılan bir seçinde 3. kez aday olamaz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna, “Anayasayı çiğnemek isteyebilirler. Çünkü daha önce de çiğnediler. Avrupa ile yapılmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan İstanbul Sözleşmesi’ni Cumhurbaşkanı kararı ile ortadan kaldırdılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını çiğniyorlar. Anayasa Mahkemesi kalksın diyen bir Devlet Bahçeli var. Haziran 2023’de 3. kez aday olması önerisi ile Anayasayı ilga etmek istiyorlar” yanıtını verdi.





‘ANAYASAL HÜKÜM KARŞISINDA TEK BİR HÂKİM BİLE ERDOĞAN’IN BAŞVURUSUNA OLUMLU YANIT VEREMEZ’





Özdağ, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) zamanında seçim için Erdoğan’ın başvurusunu kabul edip etmeyeceği yolundaki soruya ise “Hayır asla edemez. YSK’nın 11 üyesi de yüksek hâkimdir. Anayasanın 101. Maddesi çok açık ve nettir. ‘Bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir’ hükmünü AKP iktidarı 2007 yılı referandumu ile anayasaya koydu.2010 ve 2017 anayasa değişikliklerinde bu hüküm aynen kaldı. Erdoğan ise 2014 ve 2017’de iki kez seçilerek bu görevi tamamladı. Bu anayasal hüküm karşısında tek bir hâkim bile Erdoğan’ın başvurusuna olumlu yanıt veremez” dedi.