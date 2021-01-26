Selçuk Özdağ Bahçeli’nin “kendini dövdürdü” iddiasını yargıya taşıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, Selçuk Özdağ’ın uğradığı saldırı için “Bildik bir numara” dedi. Ödağ ise Bahçeli’nin sözlerine “Deli saçması” cevabı verdi. Özdağ, iddiaları sebebiyle Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunma kararı verdi.





BAHÇELİ’YE SUÇ DUYURUSU

Birgün’de yer alan habere göre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin evinin önünde uğradığı sopalı ve silahlı saldırıya ilişkin, “Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması sonra da dönüp masumiyet pozuna bürünmesi, bununla da yetinmeyip ‘Bana saldırdılar’ çığırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır” ifadelerine yanıt veren Özdağ, “Bu iddialar deli saçması. Yarın Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Suçluluk psikolojisi içerisindeler” şeklinde konuştu.





T24’e konuşan Özdağ’ın açıklaması şöyle:





“Bu iddialar deli saçmasıdır. Sayın Bahçeli’ye düşen görev savcılığa başvurmaktır. Suçluluk psikoloji içerisindeler, telaş içerisindeler. Çaresizliğin ve mağlubiyetlerinin göstergesi. Biz böyle alçaklıkları yapmayacak, yaptırmayacak kadar delikanlı insanlarız. Sayın Bahçeli nereden öğrenmiş balkondan benim görüntüleri çektirdiğimi. Kendisi devlet içinde devletse buyursun ispat etsin.