Selçuk Özdağ'a saldıran kişi Ülkü Ocakları Başkanı oldu

Gülahmet Türk'ün ataması nedeniyle düzenlenen törene Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da katıldı. Törenin fotoğrafları da Bursa Ülkü Ocakları'nın facebook sayfasından paylaşıldı.







Törenin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşan Selçuk Özdağ, Devlet Bahçeli’ye “Bu kişiyi bu göreve kim atadı?” diye sordu. Özdağ, ikinci mesajında ise “Bana yapılan saldırı ile ilgilerinin olmadığını söyleyenlere ithaf olunur” ifadesini kullandı.



