Samanyolu Haber /Gündem / Selçuk Özdağ'a saldıran kişi Ülkü Ocakları Başkanı oldu /12 Haziran 2021 13:34

Selçuk Özdağ'a saldıran kişi Ülkü Ocakları Başkanı oldu

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde düzenlenen saldırının beş failinden biri olan Gülahmet Türk, Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı'na atandı.

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Gülahmet Türk'ün ataması nedeniyle düzenlenen törene Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da katıldı. Törenin fotoğrafları da Bursa Ülkü Ocakları'nın facebook sayfasından paylaşıldı. 

Törenin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşan Selçuk Özdağ, Devlet Bahçeli’ye “Bu kişiyi bu göreve kim atadı?” diye sordu. Özdağ, ikinci mesajında ise “Bana yapılan saldırı ile ilgilerinin olmadığını söyleyenlere ithaf olunur” ifadesini kullandı. 

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak günü evinin önünde 5 kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Özdağ hastaneye kaldırılmıştı.  Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada saldırının arkasındaki isimlerin Ülkü Ocakları bağlantılı kişiler olduğu ortaya çıkmıştı.

Savcılık, Abdurrahman Gülseren, Berke Aygün, Gülahmet Türk, Kadir Hukanoğlu ve Muhammet Raşit Gürsoy hakkında kasten yaralama ve tehdit suçlarından dava açmıştı. Abdurrahman Gülseren Ankara Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birim Başkanı, Kadir Hukanoğlu ise Karapürçek Ülkü Ocakları Başkan Yardımcı olarak görev yapıyordu.
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