Samanyolu Haber /Gündem / Selçuk Özdağ'a saldırı anı! /19 Ocak 2021 14:11

Selçuk Özdağ'a saldırı anı!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın 15 Ocak'ta silahlı ve sopalı saldırıya uğradığı anın görüntüleri ortaya çıktı. Kaçan araçta plaka olmaması dikkati çekti.

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın 15 Ocak'ta silahlı ve sopalı saldırıya uğradığı anın görüntüleri ortaya çıktı. Kaçan araçta plaka olmaması dikkat çekti.

Özdağ'ın ikamet ettiği sokakta bir başka kişinin cep telefonu ile kaydettiği görüntüler sosyal medyada yayınlandı. 

BEYAZ OTOMOBİLİN PLAKASI YOK

Görüntülerde 5 kişinin Özdağ’a arabasının yanındayken sopa ve silahla saldırdığı görülüyor. Özdağ ve korumasının saldırıya karşı koyması üzerine ikisinin elinde tabanca, diğerlerinde sopa bulunan saldırganların kaçtığı görüntüde yer aldı.

Bağrışmaların ve silah seslerinin duyulduğu esnada beyaz bir otomobil hızla olay yerinden uzaklaşırken, arabanın plakasının olmaması dikkati çekti.

Dün şüphelilerden ikisini Özdağ’ın şoförü, birini ise Emniyet’te gösterilen sabıka kayıtlı kişiler arasından Selçuk Özdağ teşhis etti.
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