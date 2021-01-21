Samanyolu Haber /Gündem / Selçuk Özdağ'a saldırıda yeni gelişme /21 Ocak 2021 21:00

Selçuk Özdağ'a saldırıda yeni gelişme

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili iki kişinin tutuklanmasının ardından, firari üç kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

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Ankara Sulh Ceza Hakimliği firari üç kişi hakkında yakalama kararı çıkarırken, saldırının hemen ardından MHP'li bazı milletvekilleri ve yöneticiler, Özdağ'a yapılan saldırıyı soruşturan savcı Alparslan Tufan'a yönelik 'hedef gösterme' kampanyası başlatmıştı.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, “Ankara Başsavcı vekili Alparslan Tufan Adalet Bakanlığına mı? Yoksa Serok Ahmet’e mi bağlı çalışıyor? Alparslan Tufan kimin adamıdır?” paylaşımında bulundu. Çok sayıda MHP'li isim de benzer paylaşımlar yapmıştı.

Benzer şekilde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı, ''Serok Ahmet ve avenelerinin Ülkücüler üzerinden popülerlik çalışmasına müsaade edilmeyecektir'' diyerek Özdağ soruşturması savcısı Alparslan Tufan'ı tehdit etmişti.

Selçuk Özdağ, 15 Ocak’ta Ankara'daki evinin önünde beş kişi tarafından saldırıya uğradı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden ikisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Diğer üç şüpheli ise yapılan çalışmalara rağmen yakalanamadı. Bunun üzerine Başsavcılık, firari durumdaki üç şüpheli için yakalama kararı çıkartılmasını talep etti. Ankara Sulh Ceza Hakimliği, üç şüpheli için "kasten yaralama" suçundan yakalama kararı çıkardı.
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