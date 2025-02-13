Samanyolu Haber /Politika / Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı /13 Şubat 2025 11:33

Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı

Yeni Yol Partisi Meclis Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. 2019 yılındaki yerel seçimlerde kendisine Manisa’da adaylık teklif ettiğini belirten Özdağ, "Git aday ol sonra da bir sene sonra AKP'ye katıl" dediğini iddia etti.

SHABER3.COM

Yeni Yol Partisi Meclis Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, katıldığı televizyon programında, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2019’daki yerel seçimlerde Akşener’in Manisa Büyükşehir Belediyesi için adaylık teklif ettiğini belirteb Özdağ, “Meral Akşener bana 2019 yılında büyükşehir belediye başkanlığını teklif ettiğinde Cumhuriyet Halk Partisi ile iş birliği yaptıklarında Manisa'yı İYİ Parti'ye vermişlerdi ve kendisi bana 'Selçuk Bey kazanıyorsun' demişti. 'Git aday ol sonra da bir sene sonra AKP'ye katıl' demişti” ifadelerini kullandı.

'BİR SENE SONRA AKP'YE KATIL'

Özdağ, açıklamalarında şunları söyledi: "Nereden oy aldıysanız orada kalacaksınız. Efendim o milletin oylarını oradan oraya taşıyamazsınız. Muğla'da bana CHP'liler, Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partililer daha çok da Cumhuriyet Halk Partililer oy verdi bana. Ben öyle seçildim geldim şimdi alıp bu oyları oraya taşıyabilir misiniz? Meral Akşener bana 2019 yılında büyükşehir belediye başkanlığını teklif ettiğinde Cumhuriyet Halk Partisi ile iş birliği yaptıklarında Manisa'yı İYİ Parti'ye vermişlerdi ve kendisi bana "Selçuk Bey kazanıyorsun" demişti. "Git aday ol sonra da bir sene sonra AKP'ye katıl" demişti. "Katılırsan veyahut da Ahmet Bey parti kurarsa gider katılırsınız" "Bir dakika" dedim, "Ben oraya oyları taşıyamam" dedim.

Ahmet Bey de bana sordu. "Gelir misiniz?" dedi. "Gelmem" dedim. Ben o oradan ben İYİ Partililerle CHP'liler ile belediye başkanı olacağım. 5 yıllık sözleşme yapacağım sonra da ben taşınacağım. Efendim her şey makam değildir, her şey şahsiyettir her şey bir duruştur. Efendim bir duruşunuz olacak"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:06:03