Selçuk Özdağ'ı dövenler serbest

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili olarak tutuklu bulunan 5 sanığın tahliyesine karar verdi.







Konuyla ilgili açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Tuz koktu, tuz! Selçuk Özdağ’ı sokak ortasında öldürmeye teşebbüs eden 5 zanlı bir cuma gecesi sessiz sedasız serbest bırakıldı. Bu sadece partimize değil demokrasimize saldırıdır. Başta siyasi partiler ve STK'lar olmak üzere milletimizi dayanışma içinde olmaya davet ediyorum” mesajını paylaştı.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun paylaştığı tweet'i alıntılayarak, "Suçun cezasız kaldığı, mafya artıklarının cesaretlendirildiği bu düzen, sadece siyasileri, STK’ları, evlatlarımızı değil, tüm Türkiye’yi ve demokrasimizi hedef almaktadır. Bedeli ne olursa olsun, bu ülkeye demokrasi gelecek ve hiçbir suç cezasız kalmayacak!" ifadelerini kullandı.





?Ne olmuştu?







Özdağ, 15 Ocak günü, Cuma namazına gitmek üzere evinden ayrıldığı sırada saldırıya uğramıştı. Hastanede tedavi altına alınan Özdağ'ı ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Özdağ'ın kafasına 18 dikiş atıldığını duyurmuştu. Saldırıya ilişkin AK Parti ve MHP'den uzun süre açıklama gelmemesi başta Gelecek Partisi olmak üzere CHP, İyi Parti, DEVA Partisi gibi siyasi partiler tarafından eleştirilmişti.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salı günü partisinin grup toplantısında saldırıya ilişkin, "Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması, sonra da dönüp masumiyet pozuna bürünmesi, bununla da yetinmeyip 'Bana saldırdılar' çığırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır" açıklamasını yapmıştı.



