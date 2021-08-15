Samanyolu Haber /Gündem / Selde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı /15 Ağustos 2021 13:30

Selde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde 11 Ağustos'ta yaşanan selde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kastamonu’da felaket

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde 11 Ağustos'ta yaşanan selde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir."

Yaşanan selde şu ana kadar Yaşanan 49'u Kastamonu, 9'u Sinop, bir kişi de Bartın'da olmak üzere 59 yurttaş hayatını kaybetti, 8 kişinin ise tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.

Selden etkilenen yerler şöyle: Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçesi.
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