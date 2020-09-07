Samanyolu Haber /Gündem / Selfie çekmek isterken hayatını kaybetti /07 Eylül 2020 13:06

Selfie çekmek isterken hayatını kaybetti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde selfie çekmek isteyen 17 yaşındaki Talha Sülün, 35 metrelik kayalıklardan düşerek feci şekilde can verdi.

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Edinilen bilgiye göre, babasıyla birlikte köydeki yakınlarına ziyarete gelen Talha Sülün, arkadaşı Hakkı Okumuş ile birlikte Hacıahmet Mahallesi Akkum mevkiinde bulunan kayalıklara çıkarak selfie çekmek istedi. 

Kayalıklara çıkan genç dengesini kaybederek 35 metre yükseklikten düştü.
17 yaşındaki Talha Sülün selfie çekmek isterken hayatını kaybetti.

Yanında bulunan arkadaşının ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri kurtarma çalışmalarının ardından kayalıklara çarparak darbe alan gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sülün'ün cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. 

Savcılık olaylı ilgili tahkikat başlattı.
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