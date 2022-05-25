Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin en çok tartışılan konulardan 'kayıp silahlar'la ilgili konuştu.









O dönem AKP İstanbul İl Başkanlığı görevinde olan Temurci, konuya dair Halk TV yayınında açıklamalarda bulundu.





"15 Temmuz ile ilgili peşimi bırakmayan bazı olaylar var" diyen Selim Temurci, Sedat Peker'in 15 Temmuz'da AKP Gençlik Kolları'na dağıtıldığını öne sürdüğü silahlara ilişkin "Maalesef üzülerek ifade ediyorum o dönem adeta arka kapıdan dolaşılarak bizim bilgimiz haricinde bazı operasyonlar yapılmış olduğunu öğrendik" dedi.





"BAZI OPERASYONLAR YAPILMIŞ"

Temurci'nin konuya ilişkin şunları söyledi:





"Sedat Peker'in kaçak silahlarla ilgili yaptığı bir açıklama oldu. Ben o dönem AK Parti'nin İstanbul il başkanıydım. Bu teslimatın yapıldığı tarihten bahsediyorum. Ben orada iki gün bekledim. Dönemin ülkenin başbakanı ve partinin genel başkanı Binali Yıldırım'dan bir açıklama bekledim. AK Parti yetkililerinden bir açıklama bekledim. O dönemde İstanbul il başkanı olduğum için neden sesimin çıkmadığına dair birçok televizyoncu arkadaşımız bizi açıklama yapmaya davet etti. Biz de bu ekranlardan şunu söyledik. Bu meselenin yargı tarafından incelenmesi lazım. Eğer bir silah teslimatı söz konusuysa, bununla ilgili olarak yargıyı göreve çağırdım ve şunu söyledim. Eğer bu ülkede AK Parti İstanbul Gençlik Kollarına birileri silah dağıtmışsa bu sadece İçişleri Bakanı'nın bilgisi dahilinde olacak iş değil. Bazı kişilerin isimlerinden bahsettim. Ve maalesef üzülerek ifade ediyorum o dönem adeta arka kapıdan dolaşılarak bizim bilgimiz haricinde bazı operasyonlar yapılmış olduğunu öğrendik."