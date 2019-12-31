Samanyolu Haber /Gündem / Selin’in ölümüyle ilgili iki kişi tutuklandı! /31 Aralık 2019 21:22

Selin’in ölümüyle ilgili iki kişi tutuklandı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 20 yaşındaki Selin Kartal'ın silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan erkek arkadaşı ile olayın gerçekleştiği evin sahibi tutuklandı.

SHABER3.COM

Kartal’ın ölümünün ardından cesedinin bulunduğu evin sahibi Alaattin B. ile genç kızın erkek arkadaşı Serhat D’yi gözaltına alan polis ekipleri, olaydan sonra zanlılarla görüştükleri, olayın gerçekleştiği sokağı ve evi kontrol ettikleri belirlenen 6 kişiyi daha yakaladı.

Alaattin B’nin, emniyetteki ifadesinde, şarjöründe mermi olmadığını zannettiği tabancayı şaka amacıyla Selin Kartal’ın başına dayayıp, ateşlediğini ileri sürdüğü öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan Alaattin B. ve Serhat D. tutuklandı, 6 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, dün Alaattin B. (22) arkadaşları Serhat D. (23) ve Selin Kartal (20) ile Gazi Celal Mahallesi Hamdibey Caddesi’ndeki evine gitmiş, burada bir süre alkol alan üç arkadaştan Alaattin B, boş zannettiği silahı Kartal’a doğrultarak tetiğe basmıştı. Silahın ateş alması sonucu başından yaralanan genç kız olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan 2 zanlı ise polislerce gözaltına alınmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Selin’in ölümüyle ilgili iki kişi tutuklandı! Sonraki Haber >>

ABD'nin Irak büyükelçiliği işgal edildi!

ABD'nin Irak büyükelçiliği işgal edildi!

Öyle bağırarak çağırarak değil, o işler geçti!

Öyle bağırarak çağırarak değil, o işler geçti!

'Halk haklının yanında değil, güçlünün yanında oldu'

'Halk haklının yanında değil, güçlünün yanında oldu'

Uçan motosikletten yeni görüntüler

Uçan motosikletten yeni görüntüler

İstanbul Havalimanı'na rüzgar sebebiyle bazı uçaklar inemedi

İstanbul Havalimanı'na rüzgar sebebiyle bazı uçaklar inemedi

Engelliyi kızdırınca!

Engelliyi kızdırınca!

Yaramazlık çocuğa pahalıya mal olacaktı!

Yaramazlık çocuğa pahalıya mal olacaktı!

Son anda kurtuldu

Son anda kurtuldu

Otobüse kafadan çarptı!

Otobüse kafadan çarptı!

[Bunu da yaptılar!] A Haber: Aç kalmak ömrü uzatıyor

[Bunu da yaptılar!] A Haber: Aç kalmak ömrü uzatıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:24:10