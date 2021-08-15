Selin vurduğu Bozkurt'ta hasar büyük

Kastamonu'da 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinden en fazla etkilenen ilçe Bozkurt oldu. Yaklaşık 10 bin nüfusu olan ve Ezine Çayı'nın kenarına kurulu olan ilçedeki hasarı DW Türkçe yerinde gözlemledi.









Ev ve işyerlerinin giriş katları balçık içinde

Sel, Bozkurt'un cadde ve sokaklarının büyük bölümünde yıkıma neden oldu. Selin getirdiği balçık, tomruk ve ağaç parçalarını ilçeye bıraktığı selin, ev ve işyerlerinin birinci katlarına kadar ulaştığı görüldü. Özellikle giriş katlardaki ev ve işyerleri, yarıya kadar balçıkla doldu. İşyerlerindeki ürünler ile evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Selin sürüklediği tomruklar ve araçlar, binaların içine ve bahçelerine girdi.









Altyapı çöktü

Sel felaketinin, Bozkurt'un alt ve üst yapısını tamamen kullanılamaz hale getirdiği görüldü. İlçeye elektrik ve su verilemiyor. Sanayi Sitesi'nin tamamı da selin getirdiği balçıkla doldu. Bozkurtluların araçlarının büyük bölümü de sele kapılarak kullanılamaz hale geldi. Sel nedeniyle ilçedeki ekonomik faaliyetler durdu. Selden belediye, emniyet, müftülük ve okullar başta olmak üzere kamu binaları da zarar gördü.













Bozkurtlular, başta gıda ve temizlik olmak üzere birçok ihtiyacını ise belediyeler ile çeşitli yardım kuruluşlarının kurduğu stantlar aracılığıyla karşılıyor. Bu stantlarda gıda ürünleri, yemek ve su dağıtılıyor.





Bozkurt'ta arama ve kurtarma çalışmaları köpekler eşliğinde Cumartesi günü de sürdü

Bozkurt'ta arama ve kurtarma çalışmaları köpekler eşliğinde Cumartesi günü de sürdü





Arama kurtarma sürüyor

İlçede arama kurtarma faaliyetleri ile temizlik çalışmaları sürüyor. Çalışmaları, çeşitli illerden gelen Jandarma Komando timleri, belediye ekipleri ile gönüllüleri birlikte yürütüyor. Askerler, işyerlerinin giriş katına dolan balçığı temizlerken, iş makineleri de sokaklardaki hafriyatı kamyonlara yüklüyor. Kurtarma çalışmalarına özel eğitimli köpekler de katıldı. Özellikle balçık altında kalan olup olmadığı araştırılıyor.





Dükkanlarda temizlik çalışmaları Cumartesi günü de sürdü

Dükkanlarda temizlik çalışmaları Cumartesi günü de sürdü





Kayıplar bilmecesi

AFAD, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını açıklarken, kayıp olan vatandaşlar konusunda ise bilgi vermedi. AFAD'ın kurduğu kriz merkezindeki görevliler, buna ilişkin sorularımızı yanıtsız bıraktı. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün yakın çevresine kayıp vatandaş sayısını 110 olarak söylediği belirtildi. DW Türkçe'ye bilgi veren bazı itfaiye görevlileri ise sayının 200'ün üzerinde olabileceğini iddia etti.









HES mi sele neden oldu?

Öte yandan DW Türkçe'ye konuşan görgü tanıkları, sel gelmeden önce polis, jandarma ve itfaiye görevlilerinin nehir kenarındaki vatandaşları uyarırken, Bozkurt ilçesindeki Ebru ve Aybige hidroelektrik santrallerine (HES) işaret ederek "HES patladı, araçlarınızı çekin” dediğini aktardı. Selin yaşandığı 11 Ağustos günü ilçede elektriklerin kesik olması nedeniyle duyuru yapılamadığı bildirildi.



