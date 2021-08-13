Selin vurduğu köyde düşündüren manzara: Suç kimde?

Batı Karadeniz bölgesindeki etkili aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel ve su baskınlarında çok sayıda vatandaş hayatını kaybederken, kayıpları arama çalışmaları da sürüyor.





Bartın’da meydana gelen ve metrekareye 318 kilogram yağış bırakan aşırı yağışlar sonrası sel felaketinden en çok etkilenen Ulus ilçesine bağlı Zafer Köyü oldu.



Köyün ortasından geçen derenin üzerine inşa edilen bir ev ise ağır hasar aldı.



Selin ardından elektriğin verilemediği köyde ekipler yıkılan direkleri onarırken bir taraftan da enerji nakil hatlarını tamir ediyor.



Sel sularının toprak ve kaya parçalarını köy meydanına kadar taşıması üzerine bölgeye çok sayıda kepçe ve kamyon gönderildi. Köy camisi ve Kur’an Kursu da selden etkilenen binalar arasında yer aldı.



Zafer köyünde bulunan, 15 bin metrekarelik alandaki kereste fabrikası, büyük hasar gördü. Sel sularının geçtiği fabrikadaki keresteler, sularla birlikte gitti. Fabrika ile çok sayıda kereste kesim ve doğrama makinesi de kullanılamaz hale geldi.



42 yıldır üretim yapılan fabrikanın sahibi Hüseyin Özsoy, 100 kişinin çalıştığını belirterek, “Yukarıdan yoğun bir şekilde su bastırdı sonra fabrikanın yanında bulunan duvarları patlatarak buraya girdi. Burada tomruk ve keresteler vardı. İçerideki bütün makineleri alıp araçları da alıp sürükledi. Şu anda fabrika tamamen durdu. Bu fabrika köyün istihdamını sağlıyordu, 100 kişi çalışıyordu. Çok vahim durumdayız. Şu anda buradaki zararımız 15 milyon TL’nin üzerindedir. Can kaybımız yok, bekçimiz de evin üst katına çıkarak kurtulmuş. Şu anda kullanılacak bir malzeme kalmadı. 3 arabamız da suya gitti. Su yok elektrik yok, en son 1982 senesinde sel oldu ama bu çok büyük sel oldu. Fabrikanın içinde tam 2 metre su yükseldi” dedi.