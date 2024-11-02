Selma Özer, eşi Ahmet Özer’in gözaltına alındığı geceyi anlattı

"Sabaha doğru bahçe kapısından zile bastılar. Ona uyandım. Megafondan görüntüye baktım, bir şey göremedim. Işık tutuyorlardı ama net bir görüntü değil, gölgelikler vardı. Kimseyi göremedim. Zile ikinci kez bastıklarında mutfağa gelip oradan kim olduklarını anlamaya çalıştım. Karanlıkta göremeyince güvenliği aramak istedim. Ancak fırsat kalmadan bahçeye girip demir kapımıza vurmaya başladılar.





'Terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in eşi Selma Özer, evlerine polis tarafından yapılan baskını anlattı.Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Özer, polislerin kendilerine 'kapıyı kıracaklarını' söylediklerini ve oldukça hızlı hareket ettiklerini anlattı.Özer, evlerine yapılan baskını ve eşi Ahmet Özer'in gözaltına alındığı sabahı şöyle anlattı:'Açın yoksa kıracağız’ diyorlardı. Hızlı hareket ediyorlardı. Kapıya vurunca, 'sizi tanımıyorum, kapımı neden kıracaksınız, içeriye neden gireceksiniz?’ dedim. Bunun üzerine kapımın camlı bölmesinden kimliklerini gösterdiler. Ben de bunun üzerine kapıyı açtım. Polisler geldikten sonra eşim uyandı. Zaten hemen evimizi aramaya başladılar. Arama sonunda Ahmet Bey’i alıp gittiler."