Samanyolu Haber /Gündem / Selma Özer, eşi Ahmet Özer’in gözaltına alındığı geceyi anlattı /02 Kasım 2024 10:04

Selma Özer, eşi Ahmet Özer’in gözaltına alındığı geceyi anlattı

Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in eşi Selma Özer, polisin baskın düzenlediği geceyi anlattı.

SHABER3.COM

'Terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in eşi Selma Özer, evlerine polis tarafından yapılan baskını anlattı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Özer, polislerin kendilerine 'kapıyı kıracaklarını' söylediklerini ve oldukça hızlı hareket ettiklerini anlattı.

Özer, evlerine yapılan baskını ve eşi Ahmet Özer'in gözaltına alındığı sabahı şöyle anlattı:

"Sabaha doğru bahçe kapısından zile bastılar. Ona uyandım. Megafondan görüntüye baktım, bir şey göremedim. Işık tutuyorlardı ama net bir görüntü değil, gölgelikler vardı. Kimseyi göremedim. Zile ikinci kez bastıklarında mutfağa gelip oradan kim olduklarını anlamaya çalıştım. Karanlıkta göremeyince güvenliği aramak istedim. Ancak fırsat kalmadan bahçeye girip demir kapımıza vurmaya başladılar.

'AÇIN YOKSA KIRACAĞIZ'

'Açın yoksa kıracağız’ diyorlardı. Hızlı hareket ediyorlardı. Kapıya vurunca, 'sizi tanımıyorum, kapımı neden kıracaksınız, içeriye neden gireceksiniz?’ dedim. Bunun üzerine kapımın camlı bölmesinden kimliklerini gösterdiler. Ben de bunun üzerine kapıyı açtım. Polisler geldikten sonra eşim uyandı. Zaten hemen evimizi aramaya başladılar. Arama sonunda Ahmet Bey’i alıp gittiler."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Selma Özer, eşi Ahmet Özer’in gözaltına alındığı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:07:32