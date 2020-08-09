Selman bu sabah kan kustu... Babasına cezaevinden izin verilmiyor

BOLD Medya'da yer alan habere göre babası 39 aydır Manisa E Tipi Cezaevinde tutuklu olan beyin kanseri Selman Çalışkan’ın durumu kritikleşti. Bu sabah oğlunun kusma seslerine uyanan anne Emine Çalışkan, Selman’ın o ana dair videosunu çekip sosyal medya hesabından paylaştı.







“DAHA NEYİ BEKLİYORSUNUZ”





Selman’ın kan kustuğunu söyleyen Emine Çalışkan, “Selmanım babasını istiyor. Artık zamanı kalmadı. Daha neyi bekliyorsunuz. Son bir kez babasına sarılmasın mı” dedi. Bold Medya’ya konuşan Çalışkan, eşinin oğlunu görebilmek için 15 gün önce tekrar dilekçe verdiği ama hala bir cevap alamadıklarını belirtti.





TEDAVİ GEÇEN AY KESİLDİ







Bir yıldır beyin kanseriyle mücadele eden 6 yaşındaki Selman Çalışkan’ın geçen ay çekilen son MR’ları kötü çıktı. Küba’dan getirilen ilaçlarla tedavi edilen Çalışkan kemoterapiye cevap vermedi. Selman’ın raporlarını son kez değerlendiren Ege Üniversitesi Konseyi Emine Çalışkan’a “Kemoterapiyi kesiyoruz. Artık yapılacak bir şey kalmadı.” demişti. Tedaviyi yarım bıraktıklarını belirten anne Çalışkan, artık evde Selman’a tek başına bakıyordu.





BABA DEFALARCA DİLEKÇE YAZDI





Manisa Erkek İmam Hatip Lisesi görev yapan, 17 yıllık edebiyat öğretmeni Rasim Çalışkan 672 sayılı KHK ile ihraç edildi ve Cemaat soruşturmaları kapsamında 17 Mayıs 2017’de tutuklandı. 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Çalışkan’ın dosyası Yargıtay tarafından da onaylandı. HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu’na iki kez mektup yazarak oğlunun durumunu anlatan ve sesini duyurmak uğraşan Rasim Çalışkan, daha önce de defalarca Manisa 3. ve 4. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe yazmıştı. 5275 Sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun 20. maddesine göre 1. derecede yakını hasta olan tutukluların cezası bir yıl ertelenebilir. Fakat bu kanun Cemaat soruşturmaları kapsamında tutuklananlara uygulanmıyor.