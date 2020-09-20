Selman tutuklu babasına hasret vefat etti

40 aydır Manisa T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan edebiyat öğretmeni Rasim Çalışkan’ın 6 yaşındaki oğlu Selman’a bir yıl önce beyin kanseri teşhisi konuldu. Beyninde 5 cm büyüklüğünde tümör tespit edilen Selman, babasını son kez göremeden vefat etti.





Sosyal medyada, küçük Selman’ın babasını görmesi için kampanyalar yapılmıştı. Rasim Çalışkan sosyal medya kampanyaları ve HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun girişimleriyle oğlu Selman hastaneye kaldırıldığında cezaevinden getirilmişti ancak onunla birlikte hastaneye gitmesine izin verilmemişti.





KHK’lı Rasim Çalışkan’ın beyin kanseri olan oğlu 6 yaşındaki Selman Çalışkan dün akşam vefat etti.





BABA “ÇARESİZ VE YALNIZIM” DEMİŞTİ





Rasim Çalışkan, oğlunun tedavisiyle ilgilenmek için defalarca infaz erteleme için dilekçe vermesine rağmen bu isteği kabul edilmedi. Rasim Çalışkan sesini duyurmak için HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na mektup yazarak çocuğunun hastalığından dolayı ceza infaz ertelemesi için Manisa 3. ve 4. Ağır Ceza Mahkemesine 4 kez dilekçe yazdığını ancak reddedildiğini belirtmişti. Çalışkan mektubunda çaresizliğini, “3 yıldır cezaevinde olan, başvurduğu resmi kurumlardan ret cevabı alan bir baba olarak, elimden bir şey gelmediğinden çaresiz ve yalnızım” sözleriyle dile getirmişti.





Selman’ın ailesinin ve kamuoyunun çağrılarına yetkililer olumlu yanıt vermedi.





“ONLARCA DEFA TAHLİYE TALEP ETTİ KABUL EDİLMEDİ”





Selman’ın ölümünü sosyal medya hesabından duyuran HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Maalesef az evvel kaybettik! KHKlı Rasim Çalışkan’ın beyin kanseri olan oğlu 6 yaş Selman Çalışkan ruhunu teslim etti. Rasim bey onlarca defa tahliye talep eden dilekçeler vermişti, kabul edilmedi!!! Annesi bu süreçte eşi olmadan çocuğunu hastanelerde takip etti. Büyük bir acı” ifadelerini kullandı.