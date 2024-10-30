Selvi ne biliyor: ‘Bahçeli, Öcalan’a yasal güvencenin çok ötesinde bir teklifte bulundu’

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısı sonrası PKK lideri Abdullah Öcalan’ın geçtiğimiz hafta yeğeni DEM Parti vekili Ömer Öcalan’la yaptığı görüşmede garantör ülke olmasını ve yasal güvence sağlanmasını istediği iddia edilmişti.





İktidara yakın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, iddiaların doğru olmadığını öne sürdü. Selvi, “Güvenilir kaynaklar bu bilginin doğru olmadığını söylüyor. Çünkü henüz başlayan bir süreç yok. Ayrıca Bahçeli, yasal güvencenin çok ötesinde bir teklifte bulunuyor. DEM Partililer de bunu çok iyi biliyor. Peki birileri bunu neden servis ediyor? Niyet çok açık değil mi, süreci sabote etmek” dedi.





Selvi’nin yazısındaki ilgili bölüm şöyle:





“Gazeteciler görevini yapıyor. Ama yeni süreci sabote etmek için birileri gazetecilere doğru olmayan haberler uçuruyorlar. Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan’la görüşmesinde yeni sürece ilişkin iki şart ileri sürdüğü haberleri yayılıyor.





1- Garantör ülke





2- Yasal güvence





Güvenilir kaynaklar bu bilginin doğru olmadığını söylüyor. Çünkü henüz başlayan bir süreç yok.





Ayrıca Bahçeli, yasal güvencenin çok ötesinde bir teklifte bulunuyor.





DEM Partililer de bunu çok iyi biliyor. Peki birileri bunu neden servis ediyor? Niyet çok açık değil mi, süreci sabote etmek.





Ama tüm bu sabotaj girişimlerine rağmen yeni sürecin arkasında durmak gerekiyor. Çünkü Ortadoğu artık eski Ortadoğu değil.”





DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da “Şaşkınlıkla izliyoruz. Garantör, güvenilir ülke vb. açıklamaları. Bize böyle bir şey aktarılmadı. Böyle bir şey söylendiğini, talep edildiğini de duymadık” demişti.