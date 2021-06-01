Samanyolu Haber /Gündem / Selvi, tartışmayı ateşledi: Kayıt yok çünkü maske ve kitleri yanında taşıdı /01 Haziran 2021 12:13

Selvi, tartışmayı ateşledi: Kayıt yok çünkü maske ve kitleri yanında taşıdı

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Binali Yıldırım’ın oğlu Binali Yıldırım’ın Venezuela’ya götürdüğü ileri sürülen maske ve test kiti hakkında ilginç bir savunma yaptı. Selvi maske ve kitlerin Yıldırım'ın yanında taşıyabileceği kadar az olduğunu bu sebeple gümrük kaydının olmadığını yazdı.

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Sedat Peker'in açıklamalarında suçladığı Erkam Yıldırım'ı savunan Abdülkadir Selvi, yazısıyla tartışmayı sonlandırmak yerine daha ateşledi. Binali Yıldırım, Sedat Peker’in “Erkam Yıldırım Venezuela’ya uyuşturucu ticari yapmaya gidiyor” iddiasının ardından ‘test kiti ve maske götürüyordu’ demişti. Ancak gümrük kayıtlarında bu bilgi doğrulanmadı. Venezuela’ya giden test kiti ve maske yoktu. 

Maske ve test kitlerinin gümrük kayıtlarının olmadığını yazısında doğrulayan Selvi ilginç bir savunma getirdi. Selvi, “Bu kez de 1 Ekim-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki gümrük kayıtlarında Venezuela’ya maske sevkiyatı yapılmadığı gündeme getirildi. Erkam Yıldırım’ın yardım maksadıyla götürdüğü test kiti ve maskenin yolcunun yanında taşıyabileceği miktarda olduğu için gümrük kayıtlarında yer almadığı ifade edildi" diye yazdı. 

ERDOĞAN NE DİYOR?

Selvi, Erdoğan’ın Peker’in videoları hakkında düşüncelerini ise şöyle aktardı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerde gündemde olan video operasyonları hakkında, ‘Ciddiye almayın, önemsemeyin’ dediğini duyunca önce şaşırdım.

Ama daha sonra 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişimi dahil şimdiye kadar birçok uluslararası operasyonu başarısızlığa uğratan Erdoğan’ın, ‘video operasyonları’ için ‘Ciddiye almayın, önemsemeyin’ demesine şaşırmadım.”
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