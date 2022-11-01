Şemdin Sakık gece gizlice nakledildi

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra faaliyete geçirilen ve o günden beri işkence ve kötü muamele, insan hakları ihlalleriyle anılan Diyarbakır E Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nin Adalet Bakanlığı tarafından boşaltılması üzerine buradaki tutuklular da Diyarbakır'daki Cezaevi kampüsüne sevk edildi.





Cezaevinin Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti öncesinde hızlıca tahliye edilmesi ve devamında müze yapılması kararı alınarak devrinin Kültür Bakanlığına yapılmasından sonra gözler bu cezaevinde 24 yıldan beri tutuklu bulunan Şemdin Sakık'a çevrildi.



