Samanyolu Haber /Gündem / Şemdin Sakık gece gizlice nakledildi /01 Kasım 2022 13:24

Şemdin Sakık gece gizlice nakledildi

Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi müze yapılacağı için boşaltıldı. Burada 24 yıldan beri tek kişilik özel koğuşta tutulan 'Parmaksız Zeki' kod adlı Şemdin Sakık, gece geç saatlerde gizlilik içinde başka cezaevine nakledildi.

SHABER3.COM

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra faaliyete geçirilen ve o günden beri işkence ve kötü muamele, insan hakları ihlalleriyle anılan Diyarbakır E Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nin Adalet Bakanlığı tarafından boşaltılması üzerine buradaki tutuklular da Diyarbakır'daki Cezaevi kampüsüne sevk edildi.

Cezaevinin Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti öncesinde hızlıca tahliye edilmesi ve devamında müze yapılması kararı alınarak devrinin Kültür Bakanlığına yapılmasından sonra gözler bu cezaevinde 24 yıldan beri tutuklu bulunan Şemdin Sakık'a çevrildi.

ÖZEL HAREKAT TİMLERİ DE EŞLİK ETTİ
Sakık'ın Diyarbakır'daki D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde terör zanlılarının bulunması ve diğer cezaevlerinde de tutuklu ve hükümlü mevcudunun yüksek olması nedeniyle can güvenliği konusunda zafiyet olabileceğe gerekçesiyle Elazığ'a sevk edildiği bildirildi.

Cezaevinin boşaltılmasından önce Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce Diyarbakır Başsavcılığına gönderilen yazıda, Sakık'ın azami düzeyde sağlanacak güvenlik tedbirleri altında güvenli bir şekilde Elazığ E Tipi Cezaevine nakledilmesi istendi.

Bunun üzerine Cezaevi idaresi zırhlı ring aracıyla gece geç saatlerde büyük bir gizlilik içinde Jandarma Özel Harekat Timlerinin de eşlik ettiği bir konvoyla Elazığ'a nakledildi.

CEZASI İDAMDAN AĞIR MÜEBBEDE ÇEVRİLDİ

Sakık için burada da kendisine uygun diğer terör ve adli tutuklulardan ayrı bağımsız özel tek kişilik bir koğuş hazırlandığı öğrenildi. 1990'lı yılların başında gerçekleştirdiği kanlı saldırılarla gündemden düşmeyen Şemdin Sakık, 15 Mart 1998 yılında Irak'ın kuzeyinde düzenlenen bir operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

251 silahlı eylemde 238 asker, polis, korucu ve sivilin katledilmesinden sorumlu tutulan Sakık, kapatılan Diyarbakır 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesince 20 Mayıs 1999'da idam cezasıyla cezalandırıldı. İdamın kaldırılmasından sonra cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilen Sakık daha sonra itirafçı olup pişmanlık yasasından yararlanmak için yargılandığı mahkemeye dilekçe verdi.

Terör örgütünün sığınak ve barınakları, örgütün geçiş güzergahları, faaliyet alanları hakkında önemli itiraflarda bulunan Sakık'ın talebi vahim nitelikte silahlı saldırılarda bizzat emir ve talimat verdiği gerekçesiyle her defasında reddedildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şemdin Sakık gece gizlice nakledildi Sonraki Haber >>

Hakan Şükür’den Ümit Özat’a: Sen geri zekalı mısın ya

Hakan Şükür’den Ümit Özat’a: Sen geri zekalı mısın ya

Dikkat çeken iddia: 'Deniz Baykal da istifa edebilir'

Dikkat çeken iddia: 'Deniz Baykal da istifa edebilir'

İsmailağa Cemaati'ne yakın dernekten 'cin çıkarma ve büyü bozma' reklamı

İsmailağa Cemaati'ne yakın dernekten 'cin çıkarma ve büyü bozma' reklamı

Kılıçdaroğlu'ndan Soylu ve AKP'ye ağır uyuşturucu suçlaması

Kılıçdaroğlu'ndan Soylu ve AKP'ye ağır uyuşturucu suçlaması

''Gülen'i vermediniz bari Hakan Şükür'ü verin''

''Gülen'i vermediniz bari Hakan Şükür'ü verin''

Dünyanın en uzun yolcu treni, seferini tamamlayarak rekor kırdı

Dünyanın en uzun yolcu treni, seferini tamamlayarak rekor kırdı

Hindistan’da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Hindistan’da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı

İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı

Dünyanın en uzun yolcu treni yola çıkıyor

Dünyanın en uzun yolcu treni yola çıkıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:13:03