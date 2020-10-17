Samanyolu Haber /Gündem / Tuğgeneral Semih Terzi'nin eşine verilen mahkumiyet Yargıtay'da bozuldu /17 Ekim 2020 22:05

Tuğgeneral Semih Terzi'nin eşine verilen mahkumiyet Yargıtay'da bozuldu

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda (ÖKK) Ömer Halisdemir tarafından öldürülen Tuğgeneral Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi hakkındaki mahkumiyet kararı Yargıtay tarafından bozuldu.

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Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi Nazire Terzi’ye ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçlamasıyla 18 yıl hapis cezası verilmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Terzi’nin avukatının temyiz gerekçelerini haklı bularak kararın bozulmasına hükmetti ve Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından davanın yeniden görülmesine karar verdi.

Tuğgeneral Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi 2018 yılında, 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Terzi hakkında 52.5 yıla kadar hapis istemiyle “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım”, “terör örgütü üyesi olmak” ve “suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak” suçlamalarından dava açılmıştı.
 
Yargıtay’ın kararına göre Terzi, cezaevinde kalmaya devam edecek. Duruşma 13 Kasım’da Ankara’da görülecek.

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