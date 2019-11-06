Samanyolu Haber /Gündem / Semra Kuytul, AKP’ye seslendi: Memlekete yazık ediyorsunuz! /06 Kasım 2019 14:34

Semra Kuytul, AKP’ye seslendi: Memlekete yazık ediyorsunuz!

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul’u sevenler, AKP iktidarını adaletle hükmetmeye, zulümden vazgeçmeye çağırdı

Semra Kuytul, AKP’ye seslendi: Memlekete yazık ediyorsunuz!

Semra Kuytul, “Her şey yolunda zannedenler kulaklarını açmalı! Herkes çarkın bozulduğunun farkında! Bu memlekete yazık ediyorsunuz!” ifadelerini kullandı.



Gaziantep’te emniyetin sert müdahalesine maruz kalan Furkan Vakfı gönüllüleri AKP iktidarını adalet, zulümden ve insanları zindanlara atmaktan vazgeçmeye çağırdı. Alimlerin tutsak edildiği, bebeklerin zindanlara atıldığı aktarılan açıklamada, zulmü sorgulayanların da gözaltına alındığı hatırlatıldı. Şu ifadeler kullanıldı: ?“Alimler ve aydınlar tutsak ediliyor, neden? KHK zulmü devam ediyor, neden? 28 Şubat mağdurları hala hapiste, neden? Kur’an kursları yıkılıyor, neden? 864 masum bebek hala zindanda? Cumartesi Anneleri’nin çığlığı duyulmuyor, neden? Harbiyeli masum öğrenciler müebbet hapis cezası aldılar, neden? Özgürlüklere pranga vurulmak isteniyor, neden? Zulümlere sessiz kalıyorsunuz, neden? Neden diyenler gözaltına alınıyor, neden? Alparslan Kuytul 21 aydır suçsuz yere zindanda, neden? Hükmü Allah’a vermiyorsunuz, neden?”
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Semra Kuytul, AKP’ye seslendi: Memlekete yazık ediyorsunuz!

Semra Kuytul, AKP’ye seslendi: Memlekete yazık ediyorsunuz!

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