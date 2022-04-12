Semra Kuytul: 'Öldü mü, kaldı mı diye bakmayın, sadece vurun' talimatı verilmiş

Kuytul’un paylaşımlarına göre o gün, polis memurlarına ‘Öldü mü, kaldı mı diye bakmayın, sadece vurun’ talimatı verilmiş. Bir görgü tanığı ise bekçilere polis kıyafeti giydirilerek insanların üzerine salındığını söylüyor.







Semra Kuytul’un konuyla ilgili paylaşımlar şöyle: “20 Mart olayı ile ilgili kulağıma dehşet şeyler geliyor… Bir polis memuru, “o gün bize, öldü mü kaldı mı bakmayın sadece vurun” diye talimat geldi demiş. Başka bir polis olay esnasında, “burdan gidin bugün aramıza vahşileri girdirdiler” demiş. Olayın olduğu bir cadde üzerinde bir apt.da oturan bir tanık, kıyafetinde “bekçi” yazan bir grubun polis kıyafeti giyerek ve kar maskesi takarak olaya karıştıklarına şahit olmuş.. Olay görüntülerine tanık olan bir bekçi, “bizim gördüklerimizin yanında sizin sosyal medyaya yansıttıklarınız hiç kalıyor” demiş.. Dehşetin boyutunu yansıtamadığımızı söylemiş.. Bu vahşeti savunanlar savunmaya devam etsin!!!”







