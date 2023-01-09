Semra Kuytul: Önce hapse attılar sonra suç icat etmeye giriştiler

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Mayıs 2022’de tutuklanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında olduğu 9'u tutuklu 13 kişi hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklulardan Kuytul ve Erol Ardıç’a, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli yağma", "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlamaları yöneltilerek, 38 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.







Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, tutuklular E.T,, E.E,, R.T,, U.B,, R.B,, A.A,, ve V.T. ile tutuksuz yargılanan A.B., H.A., Ş.S. ve Y.T.’ye ise, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli yağma", "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", ve "kasten yaralama" iddialarıyla suçlanıyor. Her bir kişi hakkında 30 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor. Kuytul ve beraberindeki 12 kişi, 13 Ocak'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.





'BİR KUMPAS DOSYASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'





İddianamede, Kuytul'un "Halkı devlet aleyhine kin/nefrete sürüklemek" suretiyle gerilim ortamı oluşturmaya çalıştığı ve Kuytul'un tek başına "yapının/örgütün yöneticisi" olduğu ileri sürüldü. Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul yapılan suçlamalarla ilgili, "Önce hapse attılar sonra suç icat etmeye ve dosya yığma çabası içerisine giriştiler" dedi.





Ayrıca eşinin daha önce beraat ettiği suçlamaların dosyaya eklendiğini belirten Kuytul şunları söyledi: "Suç yok ortada. Suç üretilecek, üretilemiyorsa da uydurulacak, uydurulamıyorsa da kitabına uydurulmaya çalışılarak bir müddet kalacak. İddianame bize bunu söylüyor."





Semra Kuytul, yaptıkları açıklamalar ve konferansların iddianamede "suç" olarak gösterildiğine işaret ederek, kendilerinin hiçbir zaman polisle karşı karşıya gelmek istemediklerini, sokak ortasında işkenceye varan uygulamalara rağmen polise mukavemet etmediklerini dile getirdi. "Bir kumpas dosyasıyla karşı karşıyayız" diyen Kuytul, sürekli baskı ve tutuklamalara maruz kaldığını ifade etti.





'İNSANLIK ONURUNA YAKIŞMAYACAK İŞKENCE'

İddianamenin siyasi saiklerle hazırlandığını belirten Semra Kuytul son olarak şöyle konuştu: "Anayasal hak olan basın açıklaması ve yılardır tutulan emniyet raporlarında 'olaysız' olarak yer alan konferanslarda sözde suç deliliymiş. Daha önce gözaltına alınarak Adana Emniyeti'nde insanlık onuruna yakışmayacak şekilde çıplak işkenceye maruz kalan Furkan hareketi mensupları ilk mahkemede serbest bırakılmışlardı. Saatler sonra yeni bir kararla tekrar tutuklamamışlardı. Geçtiğimiz yıllarda Alparslan Kuytul hocaefendinin ve Furkan Vakfı’nın terör örgütleriyle bağlantısının olmadığına ve suçsuzluğuna dair TEM’in ve emniyetin istihbarat raporları yayınlanmıştı."