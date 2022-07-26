Semra Kuytul: Sistematik bir zulme maruz kalıyoruz





Alparslan Kuytul, son tutuklama kararının alındığı gün ailesinin bile haberi olmadan Adana’ya 900 km uzaklıktaki Patnos Cezaevi’ne nakledilmişti. Ailesinin Ağrı’ya gidiş gelişlerinde de zulüm bitmedi. Otoyollarda defalarca durdurulan Kuytul ailesi ve sevenleri her defasında ‘GBT’ sorgusundan geçirilmişti. Semra Kuytul, eşinin son durumu ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Şunları yazdı:









-Alparslan Hocamın son durumu ile ilgili önemli açıklama: Yeni tutukluluk sürecinin başından beri sistematik bir zulme maruz kalıyoruz.

-Adana’da ikamet ettiğimiz halde tutuklandığı gece Ağrı/Patnos’a sevkedildi. Mahkeme olmadan yapılamayacak sevk, ilk anda ve sürgün gibi oldu. Eğer bu sevk güvenlik sebebiyle diye izah ediliyorsa, Patnos Cezaevi yüksek güvenlikli değil.

-İkametine yakın bir yere sevkini talep etti. Reddedildi. Yine güvenlik sebebiyle tek bırakılıyor ve yaklaşık üç aydır tek kalıyor olması elbette büyük bir sıkıntı.

-Ailesini görüntülü arama hakkı ilk andan itibaren kendisine verilmiyor ve ağır müebbet cezası almışcasına iki haftada sadece 10 dk normal arama hakkı veriliyor.

-Başka cezaevlerinde bulunan arkadaşlarımız, ‘Hocam tek kalmasın’ diye Patnos’a sevk istedi. Reddedildi. Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü’nün sevk taleplerini reddetme gerekçesi ise Patnos Cezaevi’nin dolu olması.

-Halbuki biz biliyoruz ki Hocam üç kişilik koğuşta tek başına kalıyor. Bu defa tek kalması için terör vb bir suçlaması da yok. O suçlamalardan BERAAT almıştı.

-Bizim ailesi olarak gidiş gelişimiz bizim için ayrı bir zulüm! Kendisinden sağlıklı haber alamıyoruz. Rahatsızlansa bize ulaşma imkanı verilmiyor ya da cezaevi yönetimi bizi haberdar edemiyor. Avukat görüşü de dahil hepimiz için ulaşım imkanı çok çok zor, meşakkatli ve masraflı.

-Bu yaşadıklarımızın ne hukuki olarak ne de prosedürlerde yeri yok! Ondan önce aynı davadan tutuklanan 8 arkadaşımızın da bir sene geçmesine rağmen iddianamesi hala hazırlanmadı. Hala bir suç-delil aranıyor, bulunamadı.

-Hocam da dahil kasıtlı olarak tutuklu bekletiliyorlar..

-Furkan Vakfı suç örgütüymüş gibi görünebilsin diye yürüyeni aldılar, duranı aldılar, tutukladılar. Her tutuklu arkadaşımıza da sistematik olarak psikolojik, arada fiziki baskı uygulanıyor.

-Hassaten şu anda Alparslan Hocam tek bırakılarak psikolojik şiddete maruz bırakılmaktadır. Dosyada hiçbir ilerleme olmadan zulmen bekletiliyoruz.

-Her tarafı hukuksuzluk olan sürecimiz en azından bu açılardan hafifletilmeli, Alparslan Hocam yakına ve arkadaşlarımızın yanına sevk edilmeli ya da en azından bir arkadaşımız acilen onun yanına sevk edilmelidir.