Şemsiyelerinizi unutmayın! Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İstanbul'un kuzey kıyıları, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Isparta, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Konya'nın batı ilçeleri, Osmaniye, Hatay'ın kıyıları, Artvin, Ardahan ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuvvetli esmesi bekleniyor.



MARMARA



Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar İstanbul'un kuzey kıyıları, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



EDİRNE °C, 36°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 32°C



Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 33°C



Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ °C, 32°C



Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



EGE



Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AFYON °C, 33°C



Parçalı bulutlu



DENİZLİ °C, 37°C



Parçalı ve az bulutlu



İZMİR °C, 34°C



Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 38°C



Az bulutlu ve açık



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, Isparta, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 35°C



Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 31°C



Az bulutlu



HATAY °C, 32°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA °C, 35°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Konya çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 35°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANKIRI °C, 36°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 31°C



Parçalı bulutlu



KONYA °C, 33°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ



Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölge geneli (Sinop haric) kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce çevrelerinde yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 28°C



Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 31°C



Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



SİNOP °C, 32°C



Parçalı bulutlu



ZONGULDAK °C, 28°C



Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin ve Ordu çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 33°C



Parçalı ve az bulutlu



ARTVİN °C, 26°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 33°C



Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 29°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 29°C



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



KARS °C, 28°C



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



MALATYA °C, 36°C



Az bulutlu ve açık



VAN °C, 28°C



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 41°C



Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 40°C



Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 40°C



Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 42°C



Az bulutlu ve açık