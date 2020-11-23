Samanyolu Haber /Gündem / Semt pazarında Korona alarmı /23 Kasım 2020 12:26

Semt pazarında Korona alarmı

Samsun'da pazar yerinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) temaslısı 2 kardeş polis tarafından filyasyon ekiplerine teslim edildi.

SHABER3.COM

Samsun'un İlkadım ilçesinde Unkapanı Pazar Yeri'nde 112 acil sağlık ekiplerinden gelen bilgi ile hareket geçen polis ekipleri, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan kişi ya da kişilerle teması olduğu belirtilen Ali Fuat G.'nin pazar yerinde satış yapmasının yasak olduğunu belirtti. 

Fuat G.'yi filyasyon ekiplerine teslim etmek isteyen polis ekipleri, pazar esnafının mukavemeti ile karşılaştı. Kaçmaya çalışan Ali Fuat G. ekipler tarafından filyasyon ekiplerine teslim edildi.

RİSKLİ İKEN PAZARDA SEBZE-MEYVE SATTILAR

Kısa bir süre sonra gelen ikinci bir ihbar üzerine kardeşi İbrahim G.'nin de temaslı olduğunu öğrenen ekipler aynı yerde sebze ve meyve satan kardeşine tebligatta bulundu. 

Covid-19 temaslı listesinde yer alan kardeşlerin pozitif veya temaslı vatandaşların tecrit edildiği Münevver Ayaşlı Devlet Yurdu'na götürüldüğü öğrenildi.

İki kardeşin 6 saat boyunca pazarda sebze-meyve sattığı belirtildi.

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