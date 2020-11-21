Sen Hülya Koçyiğitsin, niye ihale işine girdin?

SAMANYOLUHABER- Sinema oyuncusu Nur Sürer, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) rejiminin ünlü oyuncuları nasıl yandaş hâle getirdiğini Hülya Koçyiğit üzerinden ortaya koydu.





YouTube'de yayın yapan Yol TV'de "Açık Konuşalım" isimli programına konuk olan Sürer, Koçyiğit'in, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Fatma Girik ile birlikte "dört yapraklı gonca" olarak anıldığına işaret etti.





Söz konusu isimlerin partiler üstü kalması gerektiğini belirten Sürer, "Niye ihale işlerine girmiş bilmiyorum. Sen Hülya Koçyiğit'sin. Sen filmlerde oynarken, bakanlar sokakta misket oynuyordu." ifadelerini kullandı.





Oyuncu Nur Sürer, meslektaşı Hülya Koçyiğit'in hâline üzüldüğünü söyledi.





"GEÇEN DEMOKRATİK BİR ÜLKEDE YAŞADIĞIMIZI SÖYLEDİĞİNDE..."





"Sevdiğim bir kadındır. Çok merhametli, iyi yürekli bir kadındır, fakat onu seven biri olarak çok üzgünüm. Niçin böyle bir seçim yaptı bilmiyorum?" diyen Sürer, "Geçen gün demokratik bir ülkede yaşadığımızı söyledi. Sinirleniyorum, ancak çok da üzülüyorum." dedi.