Samanyolu Haber /Kültür / Sen Hülya Koçyiğitsin, niye ihale işine girdin? /21 Kasım 2020 20:52

Sen Hülya Koçyiğitsin, niye ihale işine girdin?

Sinema oyuncusu Nur Sürer, ünlü oyuncuların Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) rejminin politikalarını destekleyen açıklamalarına dair soruya çarpıcı bir cevap verdi.

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

SAMANYOLUHABER- Sinema oyuncusu Nur Sürer, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) rejiminin ünlü oyuncuları nasıl yandaş hâle getirdiğini Hülya Koçyiğit üzerinden ortaya koydu. 

YouTube'de yayın yapan Yol TV'de "Açık Konuşalım" isimli programına konuk olan Sürer, Koçyiğit'in, Türkan Şoray,  Filiz Akın ve Fatma Girik ile birlikte "dört yapraklı gonca" olarak anıldığına işaret etti. 

Söz konusu isimlerin partiler üstü kalması gerektiğini belirten Sürer, "Niye ihale işlerine girmiş bilmiyorum. Sen Hülya Koçyiğit'sin. Sen filmlerde oynarken, bakanlar sokakta misket oynuyordu." ifadelerini kullandı. 

Oyuncu Nur Sürer, meslektaşı Hülya Koçyiğit'in hâline üzüldüğünü söyledi.

"GEÇEN DEMOKRATİK BİR ÜLKEDE YAŞADIĞIMIZI SÖYLEDİĞİNDE..."

"Sevdiğim bir kadındır. Çok merhametli, iyi yürekli bir kadındır, fakat onu seven biri olarak çok üzgünüm. Niçin böyle bir seçim yaptı bilmiyorum?" diyen Sürer,  "Geçen gün demokratik bir ülkede yaşadığımızı söyledi. Sinirleniyorum, ancak çok da üzülüyorum." dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sen Hülya Koçyiğitsin, niye ihale işine girdin? Sonraki Haber >>

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

AB zirvesinde davetsiz misafir

AB zirvesinde davetsiz misafir

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Bu da çekici dehşeti

Bu da çekici dehşeti

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

İtalya'da yanardağ cehennemi yaşattı. Gökyüzünden lav yağdı

İtalya'da yanardağ cehennemi yaşattı. Gökyüzünden lav yağdı

Otobanda lastiği patlayan adam film gibi bir kazaya şahit oldu

Otobanda lastiği patlayan adam film gibi bir kazaya şahit oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:06:42