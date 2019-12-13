"Sen işine bak" sözüne cevap verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, makam odasında gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.





İmamoğlu'nun "Bugüne kadar İstanbul'a yapılan ihanetleri toplayın Kanal İstanbul onların bin katıdır." sözlerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sen işine bak!" sözleri ile mukabelede bulunmuştu.





Bugün Erdoğan'a cevap veren İmamoğlu, “Ben burada oturarak, çalışmayarak, iş üretmeyerek belediye başkanlığı yapmak için seçilmedim.” dedi.





“KANAL İSTANBUL MESELESİNİ SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİM”





"Sayın Cumhurbaşkanının belediye başkanlığından ayrılmasından bu yana uzun zaman geçti. Belediye kanununun 18'inci maddesi belediye başkanı belediye teşkilatının, beldenin ve belediyenin haklarını, menfaatlerine korur diye izahta bulunur." ifadelerini kullanan İmamoğlu, Erdoğan'ı ima ederek, "Oturarak iş yapan hangi belediye başkanlarıyla çalıştı onu bilmiyorum." diye konuştu.





İstanbul hakkındaki projelere yine İstanbul'da ikamet eden 16 milyon kişinin karar vereceğinin altını çizen İmamoğlu, "Ben bu anlamda süreci sonuna kadar takip edeceğim. Toplumun menfaati için çalışacağım. 16 milyon insanın en son noktasına kadar bilgileri elde etmesini sağlayacağım." dedi.







İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'a karşı olduğunu tekrarladı.





İMAMOĞLU: “DAHA FAZLA SESİMİZ ÇIKACAK”





"Toplumun kararını, toplumun menfaatini yine toplumla ortak akılla vereceğiz." diyen İmamoğlu, "Bütün bunları yapmamızın sebebi aslında yaşadığımız seçimin bize verdiği en değerli kısmı susmamak, konuşmak. Herkes konuşacak. Ben de onların temsilcisi olarak her zaman konuşacağım. Buna alışmak istemeyen kim varsa bu sürece alışsa iyi olur. Daha fazla sesimiz çıkacak.” ifadelerini kullandı.





Erdoğan'ın “Dünyada büyük sükse yapacak.” sözlerine mukabil şunları kaydetti: “Biz, birileri sükse yapsın diye İstanbul halkına ihanet edecek, yarın pişman olacakları hiçbir projeye ‘evet' demeyeceğiz.”





KİRALIK ARAÇ İHALESİ CANLI YAYINLANACAK





Çok tartışılan konulardan biri olan ve 16 Aralık'ta gerçekleştirilecek 2020 yılı kiralık araç ihalesi ile ilgili soru üzerine de İmamoğlu ihalenin canlı yayınlanacağını açıkladı.





İmamoğlu, “Belli çaptaki bütün açık ihalelerimizin tamamını naklen olarak vermeyi planlıyoruz. Kamuoyu, süreçlerin nasıl olgunlaştığını, nasıl olduğunu görmesini istiyoruz.” dedi.