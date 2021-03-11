Sen misin AKP’yi eleştiren?

Dürdane Özselgin’in hakkında “hakaret”, “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farkındalığına dayanarak alenen aşağılama” suçunu işlediği iddiasıyla 3 yıl 4 ay hapis cezası istendi. İddianame mahkeme tarafından henüz kabul edilmedi.





Şikâyet üzerine misafirliğe gittiği arkadaşının evinde gözaltına alınan Özselgin, geceyi nezarette geçirmişti. Ardından adliyeye sevk edilen Özselgin serbest bırakılmıştı.





‘Suçlamaları kabul etmiyorum’





Zehra Özdilek imzasıyla Cumhuriyet'te yayınlanan habere göre: Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Özselgin’in olayla ilgili ifadesinde “AKP standının önünden geçerken durdum. Görevli kadına ‘Millet açlıktan kırılıyor memleket bitmiş siz hâlâ AKP’ye oy devşiriyorsunuz bıkmadınız mı?’ sözlerini sarf ettim. Kendisine hakaret içerikli söz söylemedim. İddia ettiği üzere kendisinin başörtüsünü çekmeye çalışmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.





Uzlaşma yok





İddianamenin devamında yer verilen Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın raporunda "CD incelemesinde gri montlu, siyah pantolonlu, kısa siyah saçlı bir bayan şahsın başörtülü bir bayanın başörtüsüne eli ile uzanmaya çalıştığı, başörtülü bayanın kendisini geriye doğru çektiği ve eli ile buna karşı koyduğunu tespit edildiği” ifadeleri yer aldı.





Ayrıca iddianamede işlenen suçun uzlaşma kapsamı dışında kalacağı anlaşıldığına değinilerek Özselgin’in belirtilen yasa maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.