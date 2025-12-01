Sen misin beraat veren: İmamoğlu'nun hakimi deprem bölgesine sürülmüş

Söz konusu davada İmamoğlu, “ihaleye fesat karıştırma” iddiası ile yargılanıyordu.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada beraat kararı veren Mahkeme Hakimi Şevki Yılmaz, Kahramanmaraş’a atandı.Söz konusu atamaya dair bilgiyi İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir, X hesabı üzerinden duyurdu.28 Kasım Cuma günü yayınlanan Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile 621 hakim ve savcının hakkında kararlar açıklanmıştı.Kararname ile İmamoğlu hakkında açılan diploma davasının hakimi Ali Doğan da Kahramanmaraş’a gönderilmişti.İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir, X’te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: