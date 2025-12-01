Samanyolu Haber /Gündem / Sen misin beraat veren: İmamoğlu'nun hakimi deprem bölgesine sürülmüş /01 Aralık 2025 20:34

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir, CHP Cumhurbaşkanı hakkında beraat kararı veren hakim Şevki Yılmaz’ın Kahramanmaraş’a atandığı bilgisini verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada beraat kararı veren Mahkeme Hakimi Şevki Yılmaz, Kahramanmaraş’a atandı.

Söz konusu atamaya dair bilgiyi İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir, X hesabı üzerinden duyurdu.

Söz konusu davada İmamoğlu, “ihaleye fesat karıştırma” iddiası ile yargılanıyordu.

DİPLOMA DAVASININ HAKİMİ DE KAHRAMANMARAŞ’A ATANMIŞTI

28 Kasım Cuma günü yayınlanan Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile 621 hakim ve savcının hakkında kararlar açıklanmıştı.

Kararname ile İmamoğlu hakkında açılan diploma davasının hakimi Ali Doğan da Kahramanmaraş’a gönderilmişti.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir, X’te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Üç gün önce yayımlanan HSK Kararnamesi’ndeki en dikkat çekici ‘atamanın’ İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan diploma davasındaki Mahkeme Hakimi Ali Doğan’ın Kahramanmaraş’a gönderilmesi olduğunu yazmıştım. Aynı kararname ile Kahramanmaraş’a bir dikkat çekici “atama” daha yapılmış: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “ihaleye fesat karıştırma” iddiası ile Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada beraat kararı veren Mahkeme Hakimi Şevki Yılmaz da Kahramanmaraş’a ‘atanmış.’ Ekrem İmamoğlu davasını tarafsız bir şekilde yürütüp, vicdani kanaatlerine göre hareket eden iki hakimin de Kahramanmaraş’a ‘atanmış’ olması çok büyük tesadüf olmuş!"


