Emniyet Genel Müdürlüğü, T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulundu.





Yapılan açıklamada, suç duyurusunun içeriğine değinilmezken, “Son günlerde asılsız, mesnetsiz, karalama amacı güden iddia ve iftiralarda bulunan gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.” denildi.





"EMNİYET'TE NELER OLUYOR?" SORUSUNU YÖNELTMİŞTİ





Şardan, kısa süre önce, “Emniyette neler oluyor?” başlıklı makalesinde Menzil cemaatinin Emniyet atamalarındaki etkisini kaleme almıştı.





Şardan, makalede Emniyet içerisinde hangi cemaatlerin etkili olduğunu belirtmişti.





Şardan'a göre "Okuyucular", "Yazıcılar" diye bilinen cemaatlerle birlikte son dönemde Menzilciler de diğer kurumlarda olduğu gibi Emniyet teşkilatı içinde etkili olmaya başladı.





Emniyet Genel Müdürlüğü, gazeteci Tolga Şardan hakkında savcılığa şikâyet dilekçesi verdi.





Şardan son Emniyet müdürleri kararnamesinin yanı sıra birinci sınıf Emniyet müdürlüğüne terfi ve polis okullarına yapılan müdür atamalarında Menzil cemaatinden doğrudan veya dolaylı gelen referansların kabul gördüğünü iddia etmişti.





Şardan, Menzil cemaatinin kendi içerisinde de ayrışmalar olduğunu belirtmişti.



