Sen misin rektörün kızını sınavda kazandırmayan?

REKTÖRE SORUŞTURMA AÇTIRAN KAVGA

Tam da bu günlerde Doç. Dr. Mahmut Sağır ile aynı bölümde görev yapan başka bir öğretim üyesi arasında ders dağılımı yüzünden kavga çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, Doç. Dr. Mahmut Sağır merdivenlerden yürürken, diğer öğretim üyesi arkasından koşarak indi ve ikili merdivenlerde kavgaya tutuştu. Kavga, araya girenler tarafından ayrılarak önlendi.

Olayın incelenmesi için Rektör Can tarafından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünsal ve İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Taş görevlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can'a yakınlığıyla tanınan bu kişilerin hazırladığı rapor doğrultusunda Doç. Dr. Mahmut Sağır'ın “Kamu görevinden çıkarma” teklifiyle YÖK'e gönderildi.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI





Doç. Dr. Mahmut Sağır, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can tarafından haksız uygulamalara maruz bırakıldığı gerekçesiyle hem YÖK, hem de Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na 1 Şubat 2021'da başvuruda bulundu.









Ancak, iddialar memur suçları kapsamında olduğu ve YÖK izni gerekli olduğu için savcılık tarafından işlem yapılmadı. YÖK'ten dilekçe hakkı kullanılarak yapılan başvuruya cevap verilmediği gibi, başvurucu Mahmut Sağır'a üniversite yönetimi tarafından “Mesnetsiz iddia” gerekçesiyle ceza verildi.





8 aydan buyana görevden el çektirilen Mahmut Sağır'ın yakın çevresine, haklarının T.C. Anayasası'nın 2. Maddesinde yer alan, “Hukuk devleti ilkesinin YÖK ve KSÜ Rektörlüğü tarafından çiğnendiği vurgusunu yaptığı belirtildi.





TORPİL İDDİALARI





Bu arada, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ın Eğitim Fakültesi Dekanlığı döneminde, Kimya bölümü lisans diploması sahibi olan kızı Emine Canmercan'ı, sadece pedogoji sertifikası olduğu ve Çocuk Gelişimi alanında hiçbir kalifikasyon ve eğitimi olmadığı halde üniversitesine bağlı Göksun Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü'ne 2012 yılında öğretim görevlisi olarak alınmasını sağladığı ileri sürüldü.





Türkiye'de Gençlik Hizmetleri ve Çocuk Bakımı alanında binlerce yetişmiş eleman bulunurken, lisans eğitimi Kimya bölümü olan Emine Canmercan'ın atanmasında kayırma olduğu ileri sürüldü. Kimya mezunu rektörün kızının yüksek lisan konuların da, alındığı bölümle uzaktan yakından ilgisi olmadığı da belirtildi.





İKİNCİ KIZ VE DAMADA TORPİL





Rektör Niyazi Can'ın kızını kendi üniversitesine öğretim üyesi olarak alma girişimi direnişler yüzünden yarım kalırken, diğer kızı Esra Aslancan'ın, önce Gaziantep Üniversitesi'ne, ardından da Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak atandığı ortaya çıktı.









Esra Aslancan'ın Mili Parklar Gaziantep Şubesi'nde görevli eşi Şeyh Mehmet Aslancan da, Kahramanmaraş'ta geçiş yapabileceği onlarca kurum varken, kayınpederinin rektör olduğu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na alındı.





KONU TBMM'YE TAŞINDI





Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ın, kızının üniversitesine öğretim üyesi alınmasını engellediği gerekçesiyle 8 aydan buyana açığa aldığı Doç. Dr. Mahmut Sağır ile ilgili yasanın gereğini yapmadığı iddiaları, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç tarafından TBMM'ye taşındı.





Rektör Can'ın aynı üniversitede daha önce iki kez yumruk yumruğa kavga eden Prof. Dr. Şükrü Karataş ve Prof. Dr. Musa Göğebakan'a kınama cezası verilme kararını onamasına rağmen, bu olayda kamuda işten çıkarma istemesinin çifte standart olduğu belirtildi.