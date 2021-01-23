"Sen Serdar Ortaçsın, seni mahkemeye mi vereceğiz?" demişler

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın borcunu bir ay geciktiren esnaf, çiftçi ya da memur hakkında icra takibi başlatıyor. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın isimlerin kredi ödemeleri aylarca tehir edilebiliyor.





Posta gazetesinden Seçil Gür’e mülakat veren Ortaç, “Gelelim niçin bir türlü paranızı doğru yönetemediğinize.” ifadeleriyle son dönemde ortaya çıkan borçlarını sordu.





"SEN ORTAÇSIN EVLAT" DİYEN BANKA MÜDÜRÜ KİM?





Bunun üzerine Ortaç kredisini ödeyemediği bir devlet bankasının kendisine “Sen, Serdar Ortaç’sın, seni mahkemeye verir miyiz evlat...” dediğini aktardı.





Ortaç’ın ismini vermediği devlet bankasının “Sen, Serdar Ortaç’sın” diyerek borcu affetmesi ise sosyal medyada infiale sebep oldu.





Mülakatta yer alan ilgili kısım şöyle:





Gelelim neden bir türlü paranızı doğru yönetemediğinize…





En son aldığım krediyi ödeyemediğim için koskoca devlet bankası “Sen, Serdar Ortaç’sın, seni mahkemeye verir miyiz evlat...” diyerek borcumu sekiz ay erteledi. Ancak özel banka olsa belki donumu alırdı.





Serdar Ortaç’ın borcunu erteletmek zorunda kalması kulağa tuhaf geliyor…





Zamanında çok yatırım yaptım. Oturduğum evin tüm sokağı, tüm mahalle benimdi. Eski Ali Sami Yen’in yanında 12 katlı plazam vardı. Babadan kalma fabrika... O hâlâ duruyor şükür. Diğer hepsi kötü alışkanlıklarımdan dolayı gitti.





Ticari aklım yok benim. Ha şu an evim var, stüdyom var. Ama zamanında kazandıklarımı doğru değerlendiremedim maalesef, bu doğru.