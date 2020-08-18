Samanyolu Haber /Politika / Sen ya para saymayı bilmiyorsun ya da... /18 Ağustos 2020 15:53

Sen ya para saymayı bilmiyorsun ya da...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine 2 milyon TL tutarında tazminat davası açmasına veryansın etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığıyla ilgili açıklamaları sebebiyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 2 milyon liralık manevi tazminat davasına Anadolu'da kullanılan bir deyişle cevap verdi.

Öztrak, Erdoğan'a hitaben, "Sen ya para saymasını bilmiyorsun ya da hayatında hiç sopa yemedin." dedi.

BU DAVA KABUL EDİLİRSE...

"Hukuka göre manevi tazminatın miktarı bir taraf için zenginleşmeyecek şekilde belirlenir. Bu dava en baştan reddedilmelidir." diyen Öztrak, "Bu dava kabul edilirse, mahkemenin 2 milyonun Saray'ın kibirli kişisinin zenginleşmeyeceğini kabul ettiği anlamına gelir. 2 milyon ile Erdoğan ailesinin bu miktarla zenginleşmeyeceği ortaya çıkar." ifadelerini kullandı. 

Öztrak, "Sayın Genel Başkanımız 'Mal varlığını Türkiye'ye getir' dedi diye 2 milyonluk tazminat davası açmayı unutmuyor. Her zaman yaptığı gibi, aslında davanın muhatabını da paranın cinsini de yanlış seçiyor." dedi.


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