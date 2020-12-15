Samanyolu Haber /Gündem / Senaryodan Tutuklama /15 Aralık 2020 17:51

Senaryodan Tutuklama

Bir dizi senaryosuyla mahkum edilen gazeteci Hidayet Karaca’nın avukatı Fikret Duran, Av. Ömer Turanlı ve Av. Nurullah Albayrak özel yayında Metin Yıkar’ın konuğu oldu…

SHABER3.COM

Hidayet Karaca cezaevinde 6 yılı doldurdu…Bir dizi senaryosuyla mahkum edilen gazeteci Hidayet Karaca’nın avukatı Fikret Duran, Av. Ömer Turanlı ve Av. Nurullah Albayrak özel TR724.com You Tube kanalında  yayında Metin Yıkar’ın konuğu oldu…




 
-Hidayet Karaca’nın tutuklanma süreci nasıl olmuştu, neyle suçlandı?
-Fethullah Gülen, tahşiye soruşturmasına neden dahil edildi?
-Operasyonlar başlangıçta polislere yapılmıştı. Sonra neler yaşandı? Özel olarak görevlendirilen 3 savcı, İrfan Fidan, Hasan Yılmaz ve Fuzuli Aydoğdu kimdir?
– ‘Proje’ mahkemeler, Sulh Ceza’lar yargı sistemini nasıl alt üst etti!
-Operasyonlar 6,5 yıldır kesintisiz sürüyor. Neden?
– AİHM’deki Hidayet Karaca başvurusu hangi aşamada? AİHM neden kararı geciktiriyor?
– AİHM’nin Türkiye’deki insan hakları ihlalleri konusundaki yaklaşımı nasıl? Mağdurlara önemli tavsiyeler…
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