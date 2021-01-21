Samanyolu Haber /Dünya / Senato'da da çoğunluk Demokratlara geçti /21 Ocak 2021 11:28

Senato'da da çoğunluk Demokratlara geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da göreve başladığı gün Senato'da yemin töreni vardı. Yeni dönemde hem Senato hem de Temsilciler Meclisi, Demokratların kontrolünde olacak.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) dün üç yeni senatörün Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in liderliğinde yemin etmesiyle ülkenin yasama organı Kongre'nin üst meclisi olan Senato'da da Demokratlar 2014'ten bu yana ilk kez çoğunluğu sağladı. 

Yeni dönemde hem Senato hem de Temsilciler Meclisi, Demokratların kontrolünde olacak.

Geçen haftalarda Georgia'da yapılan seçimleri kazanarak yeni dönemde Cumhuriyetçilerin Senato'daki çoğunluğunun Demokratlara geçmesini sağlayan Raphael Warnock ve Jon Ossoff yemin ederek göreve başladı. 

BAŞKAN YARDIMCISI KAMALA HARRIS SENATO'NUN DA BAŞKANI

Harris'in Senato'daki koltuğunu devralan eski California eyalet sekreteri Alex Padilla da gün içinde yemin eden üçüncü Demokrat oldu.

Bu yeminlerle birlikte Kamala Harris'in de Başkan Yardımcısı olarak göreve başlamasıyla Senato'daki çoğunluk resmen Demokratlara geçti. ABD'de Başkan Yardımcısı aynı zamanda Senato Başkanı olarak görev yapıyor. 

ABD BAŞKANI JOE BIDEN İÇİN MAVİ DALGA
 
Senato'da yeni dönemde 50 Cumhuriyetçi 50 de Demokrat senatör olacak. Demokratlara eşitliği bozan oyu Başkan Yardımcısı Kamala Harris sağlıyor.

Yeni yasama döneminde Kongre'nin iki kanadı da Demokratların kontrolünde olacak. Seçilmiş Başkan Joe Biden kendi partisinin kontrolündeki bir Kongre ile Beyaz Saray'da 4 yıl sürecek mesaiye başladı.

ABD'de Demokratlar 10 yıldır ilk defa Demokrat bir başkan seçilmişken Kongre'nin iki kanadında da çoğunluk (Mavi Dalga) sağladı.

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