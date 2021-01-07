Samanyolu Haber /Dünya / Biden'ın Mavi Dalga zaferi /07 Ocak 2021 10:44

Biden'ın Mavi Dalga zaferi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), Demokrat Parti'den başkan seçilmesi ve Temsilciler Meclisi ile Senato'da çoğunluğu Demokratların ele geçirmesi "mavi dalga" diye nitelendiriliyor. Dün Georgia eyaletinde Senato için yapılan seçimde iki sandalyeyi de kapan Demokratlar "Mavi Dalga" ile iktidara geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Georgia eyaletindeki 2'nci tur seçimleri kazanan Demokratlar, Senatoda dengeyi sağladı. 

Senatoda Cumhuriyetçilere karşı 50'ye 50 denge sağlayan Demokratlar, seçilmiş Başkan Yardımcısı Camala Harris'in "Senato Başkanı" sıfatıyla göreve başlamasının ardından mecliste çoğunluğu geçirecek. 

Demokratlar Joe Biden'ın başkan seçildiği 3 Kasım 2020'de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmişti. 

GÜNEY EYALETLERİNDE SEÇİLEN İLK SİYAHİ SENATÖR 

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verdiği resmi olmayan sonuçlara göre, Senato sandalyelerinden ilki için yapılan seçimde Demokrat aday Raphael Warnock oyların yüzde 50,7'sini alarak Cumhuriyetçi Senatör Kelly Loeffler'ı geride bıraktı. 

Aynı zamanda rahip olan Warnock, güney eyaletlerinden seçilen ilk siyahi senatör" olarak tarihe geçti.

İkinci seçimde Demokrat Jon Ossoff oyların yüzde 50,3'ünü kazanarak Cumhuriyetçi David Perdue'a karşı ipi göğüsleyen taraf oldu.

Sonuçlar, Kongrede ABD Başkanı Joe Biden'ın Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileşeceği Kongre oturumu sırasında Başkan Donald Trump taraftarlarının polis barikatını aşıp binaya girmesiyle başlayan olayların ardından geldi.

İLK TURDA KİMSE YÜZDE 50'Yİ GEÇEMEMİŞTİ

Georgia eyaletinde, 3 Kasım 2020'de yapılan Senato seçimleri, hiçbir adayın yüzde 50 çoğunluğu sağlayamaması sebebiyle ikinci tura kalmıştı.

Senatoda 6 yıllık görev süresi dolan Cumhuriyetçi Perdue, 3 Kasım'daki seçimlerde oyların yüzde 49,7'sini almış, rakibi Demokrat Ossoff'un oy oranı ise yüzde 47,9'da kalmıştı.

Georgia'daki diğer koltuk için ise Demokrat Warnock ile Cumhuriyetçi Loeffler yarışmış, Warnock ilk turda oyların yüzde 32,9'unu, Loeffler ise yüzde 25,9'unu almıştı.
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