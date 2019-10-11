Samanyolu Haber /Dünya / Senato'dan sonra Temsilciler Meclisi'ne de Türkiye'ye yaptırım tasarısı geliyor /11 Ekim 2019 09:28

Senato'dan sonra Temsilciler Meclisi'ne de Türkiye'ye yaptırım tasarısı geliyor

ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi 29 parlamenter Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri operasyon başlatan Türkiye’ye yaptırım talep eden bir yasa tasarısı için girişimde bulunacağını açıkladı.

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Yine aynı türde bir yasa tasarısı hazırlığı Senato’da Başkan Donald Trump’ın partisi Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından bir gün önce başlatılmıştı.

Temsilciler Meclisi'ndeki yasa tasarısı girişimine Kevin McCarthy, Whip Steve Scalise öncülük ediyor. Bu parlamenterler, Ankara’ya karşı sert bir yanıt verilmesi gerektiği görüşünü dile getiriyor.

Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki Sözcüsü Liz Cheney, basına yaptığı açıklamada, "ittifak içinde oldukları Suriyeli Kürtler aleyhine saldırı başlattığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin ciddi sonuçlarla karşılaşması gerektiğini" söyledi.

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratların elinde.

SENATO ERDOĞAN VE YAKIN ÇEVRESİNE DE YAPTIRIM İSTİYOR

?ABD'de Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü ve Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Lindsey Graham ve Demokrat Maryland Senatörü Chris Van Hollen, dün Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konusunda anlaştıklarını açıklamıştı. Yaptırım listesinde Tayyip Erdoğan'ın da ismi yer alıyordu.
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