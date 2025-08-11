Senatör Lindsey Graham: Ukrayna krizinde toprak takası kaçınılmaz!

Samanyoluhaber.com - Moskova





Fox News'e verdiği röportajda Graham, görüşlerini desteklemek için tarihten çarpıcı örnekler verdi: "Doğu ve Batı Berlin örneğini düşünün - bu bir çatışmanın en azından belirli bir süre için nasıl çözülebileceğini gösterir. Kuzey ve Güney Kore de ateşkesle yaşıyor ve nihai bir çözüm asla bulunamadı." Senatör, bu örneklerin Ukrayna için de bir model oluşturabileceğini ima etti.





Sunucunun Başkan Trump'ın Ukrayna'nın toprak tavizi vermesi gerekebileceğine dair açıklamalarını hatırlatması üzerine Graham, Zelenski yönetiminin bu fikre şiddetle karşı çıktığını kabul etmekle birlikte, gerçekçi bir çözüm için bunun kaçınılmaz olduğunu iddia etti. "Sonunda belli bir toprak değişimi olacak" diyen Graham, daha önce Rusya'ya yönelik ağır yaptırım tehditlerinde bulunmuş olmasıyla şimdiki ılımlı tutumu arasındaki tezatla dikkat çekti.





Uluslararası tepkiler





Graham'in bu açıklamaları uluslararası diplomasi çevrelerinde karışık tepkilere yol açtı. Bazı uzmanlar bu görüşlerin savaşın acı bir gerçeğini yansıttığını savunurken, Ukrayna yanlısı çevreler ise "teslimiyetçi" buldukları bu yaklaşımı şiddetle eleştiriyor. Özellikle Graham'in daha önceki sert anti-Rus tutumuyla şimdiki açıklamaları arasındaki fark, Washington'daki politika değişikliği spekülasyonlarını artırıyor.





NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker’de benzer





Ancak ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker’de CNN'e yaptığı açıklamada benzer şekilde, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için "toprak değişimi" müzakerelerinin teknik ekipler düzeyinde başladığını doğruladı.





Whitaker, "Uzmanlar hangi toprakların değiş tokuş edilebileceğini belirleyecek ve bunun uygulanabilirliğini değerlendirecek. Şimdi bu anlaşmanın kağıt üzerinde taslağını oluşturmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.





NATO Büyükelçisi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin herhangi bir toprak tavizine kesinlikle karşı olduğunu bildiğini ancak savaşın sona ermesi gerektiğini vurguladı: "Zelenski'nin yorumlarını tam olarak söylediği şekilde alıyorum: Savaştıkları hiçbir bölge veya toprak parçası verilemez. Ancak bu savaşı bitirmemiz gerekiyor."





Whitaker, Zelenski'nin Trump-Putin zirvesine katılımı konusunda kararın Beyaz Saray'da alınacağını belirtirken, Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkında ilginç bir açıklama yaptı: "Bu kararı Rusya değil, ittifakın 32 üyesi verir." Ancak hemen ardından ekledi: "Her iki tarafın da kabul edeceği bir anlaşmaya ihtiyaç var." Bu ifadeler, Batı'nın resmi söylemleriyle fiili politika uygulamaları arasındaki tutarsızlığı gözler önüne seriyor.