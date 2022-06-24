Samanyolu Haber /Gündem / Senatör ve kongre üyeleri Enes Kanter Vakfı’nda buluştu: Artık harekete geçme zamanı /24 Haziran 2022 09:55

Senatör ve kongre üyeleri Enes Kanter Vakfı’nda buluştu: Artık harekete geçme zamanı

ABD Meclis binasında düzenlenen resepsiyona ev sahipliği yapan Enes Kanter, “Dünyanın bir çok yerinde çok ciddi insan hakları ihlalleri var. Beyaz Saray’a, Amerikalı siyasilere büyük iş düşüyor. Sessiz kalmak diktatörlere güç veriyor, sessiz kalmayın ve harekete geçin.” çağrısı yaptı.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu ve insan hakları aktivisti Enes Kanter Freedom’ın kurduğu Enes Kanter Özgürlük Vakfı’nın, Washington merkezli Ulusal Hak Savunucuları Konseyi’nin (NCCA) beraber düzenlediği resepsiyona büyük katılım oldu. Etkinliğe iştirak eden ABD’li siyasiler Enes Kanter’in NBA kariyerini riske atarak insan hakları ihlallerine dikkat çekmesini takdirle karşıladıklarını belirterek, “Artık kınama yetmez, harekete geçme zamanı.” dediler.


ABD Senatosunun önde gelen isimlerinden Florida Senatörü Rick Scoot, “Enes Kanter hepimize örnek oldu. İnandığı değerler uğruna kariyerinden vazgeçti. Biz de siyasetçiler olarak gereken özeni göstermeliyiz, yanında olmalıyız. Türkiye’deki insan hakları ihlallerini yakından takip ediyoruz ve sonuna kadar yanınızdayız” ifadelerini kullandı.



ABD genelinde faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de hazır bulunduğu resepsiyona yirmiyi aşkın kongre üyesi katıldı. Kürsüye gelen ABD’li siyasiler otoriter rejimlerin her yerde güçlenmeye başladığına dikkat çekerek, “Artık diktatörlere karşı harekete geçmeliyiz. Artık konuşma zamanı değil, adım atmak gerekiyor, kaybedecek zaman yok” uyarısında bulundu.


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