Senatörden Erdoğan'a sert sözler!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu Dışişleri Komisyonu’nda Türkiye’ye yönelik askeri ve mali müeyyide öngören tasarının müzakere edildiği oturum başladı.





Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Jim Risch, “S-400, Türkiye topraklarında olduğu müddetçe F-35 taarruz uçaklarını alamayacak. (Cumhurbaşkanı) Erdoğan’ı tercihlerini yeniden değerlendirme çağrısı yapıyoruz.” dedi.





ABD, Türkiye'nin ücretini ödediği üç adet F-35'i satın almak için 2020 yılı bütçesinde 400 milyon dolarlık bir tahsisat ayırdı.





Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Jim Risch, Erdoğan'ı son bir kez daha uyardıklarını söyledi.





SENATÖR RİSCH: ARTIK YOLUN SONUNA GELİNDİ, PARTİ BİTTİ

Risch dün Amerika'nın Sesi (VOA) verdiği mülakatta S-400 sebebiyle Türkiye’ye Hasımlarla Müeyyideler Yoluyla Mücadele Kanunu'nda (CAATSA) belirkilen müeyyidelerin uygulanmaması için çok sabır gösterdiklerini belirtmişti. Risch, “Artık yolun sonuna gelindi. Parti sona erdi.” ifadelerini kullanmıştı.

Hem Beyaz Saray’daki görüşmede hem de Londra’daki NATO zirvesinde Trump ve Erdoğan arasındaki samimi ilişki dikkat çekmişti.

“Başkan adına konuşamam.” diyen Risch, “Bizim her zaman görüşlerimiz örtüşmeyebiliyor, fakat Başkan Donald Trump, CAATSA diye bir kanunumuz olduğunun ve müeyyidelerin uygulanması gerektiğinin farkında. Bence onun da sabrı azalıyor.” tespitinde bulunmuştu.





AKAR: S-400'Ü ALDIK BİR KERE, GERİ DÖNÜŞÜ YOK





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise bugün Anadolu Ajansı'na verdiği mülakatta, "Rusya'dan S-400'leri aldık bir kere. Bundan vazgeçmek gibi bir durum söz konusu değil. 2020 yılı bahar aylarında ilk filo tam olarak faaliyete geçecek." ifadelerini kullanmıştı.