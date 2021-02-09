Samanyolu Haber /Gündem / Senatörlerden Biden’a Türkiye baskısı /09 Şubat 2021 22:28

Senatörlerden Biden’a Türkiye baskısı

ABD Kongresi'nden 54 Senatör, yeni Başkan Joe Biden'a mektup yazarak Türkiye'deki insan hakları ihlallerine karşı harekete geçmesi için çağrı yaptı.

SHABER3.COM

ABD Kongresi’nden 54 senatör ortak bir mektuba imza atarak Başkan Joe Biden’den Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerine karşı harekete geçme çağrısı yaptı.
 
Demokrat Senatör Ron Wyden ve Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio öncülüğünde hazırlanan ve her iki partiden önemli isimlerinde destek verdiği mektupta Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekildi.

Erdoğan hükümetinin her geçen gün daha da otoriterleştiğini, muhalefeti marjinalleştirdiğini, eleştirel medya organlarını kapatıp susturduğunu, bağımsız yargıçların tasfiye edilerek yerlerine partili memurların atandığının belirtildiği mektupta Türkiye’nin dünyanın en çok gazeteci hapseden ülkesi olduğu hatırlatıldı.

Mektupta ayrıca Erdoğan’ın Ruslar’dan S-400 hava savunma sistemi almasının ve  Suriye’de Kürtlere saldırmasının kabul edilemez olduğunun belirtildiği mektupta ayrıca Türkiye’nen yurtdışında yaşayan muhaliflerin susturulması için uluslararası kurumlara baskı yaptığı dile getirildi.

NBA oyuncusu Enes Kanter’in örnek verildiği mektupta senatörler başkan Joe Biden’dan Türkiye’ye karşı harekete geçmesini ve Erdoğan hükümetinden politik tutukları serbest bırakmasını talep etmesini istediler.

ABD Senatosu 50 eyaletinin her birinden seçilen 2 senatörden oluşan 100 üyesi bulunur. Farklı partilere mensup 54 imza senatonun yarısından fazlasının imzasının bu bildiride yer alıyor anlamına geliyor. Ve gözlemcilere göre son yıllarda yapılan en güçlü açıklamalardan biri olarak kabul ediliyor  



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